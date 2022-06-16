根據《震傳媒》公布的台北市長人選最新民調，台北市副市長黃珊珊以支持度31.4%居冠，國民黨立委蔣萬安以29%居第二，衛福部長陳時中以24.2%排第三。退將于北辰認為，3個人選都不弱，但目前黃珊珊是有優勢的，因為黃珊珊做錯了，還有民眾黨主席、台北市長柯文哲扛，但是做得好，黃珊珊「就出來了」。

于北辰15日在政論節目《新聞面對面》中認為，陳時中的傷害就在於確診死亡大體24小時火化的處理，這很嚴重，但他既然已經做了，不能不認帳，現在新的指引是什麼？陳時中既然要採取的政策調整為與疫情共存，那24小時之內完成火化的問題，到底該怎麼辦？這件事對陳時中的傷害，不是一、兩百天就可以解決，如今民進黨在台北市幾乎非陳時中不可，那麼推誰出來都沒有救了。

于北辰接著表示，黃珊珊跟蔣萬安之間的狀況，其實也是一個關鍵，所以台北市很難判斷。因為目前3個人選都不弱，不管民進黨推誰出來，加上黃珊珊和蔣萬安，就看哪一方在這段時間可以讓民眾覺得有肩膀、肯指揮、敢擔責任、不是做官的。目前來看，優勢在黃珊珊身上，因為黃珊珊做錯了，還有柯文哲扛；但是黃珊珊若做得好，「就出來了」，因此目前對黃珊珊而言，是有優勢。