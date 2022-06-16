隨著國內新冠肺炎確診者增加，長新冠後遺症的案例也增加，心臟內科醫師劉中平近日指出，自己一周內看了超過20位新冠確診後心臟加速的患者，其中多數在染疫前並無任何心臟不適，在咳嗽發燒停止後，才發生心臟不適、心悸症狀，而且會持續一週以上。

劉中平13日在臉書發文表示，確診新冠肺炎後導致心臟加速，稱為「確診後心悸症候群」（Post-COVID-19 tachycardia syndrome）有些患者是單純心臟加速、忽快忽慢，也有人會出現血壓不穩和頭暈症狀。

劉中平指出，目前出現長新冠後遺症的患者，有20%會有心跳加速的不舒服，「有些心臟的症狀幾周就消失了，有些會長達一年還會有不舒服」，且可能伴隨血壓降低和胸口痛的情況。

劉中平坦言，目前醫界才剛剛開始研究確診後心悸症候群，治療方法並不明確，但可透過藥物控制避免產生更大的危險，也提醒在新冠肺炎確診一周之後，還是有心跳加速、忽快忽慢或是心慌的感覺，就有可能是確診後心悸症候群，應及早就醫接受治療。