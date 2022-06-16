晶圓代工龍頭台積電股價跌跌不休，16日每股除息2.75元，15日湧現棄息賣壓終場下跌4元收在509元。而在台積電創辦人張忠謀退休後，該公司董事長劉德音與總裁魏哲家未來得克服兩大挑戰包括人才招募以及企業工作文化的問題。

台積電優渥的薪資及福利，吸引許多台灣人搶破頭，但在國外卻未必是如此，以其在美國亞利桑那州的鳳凰城蓋晶片廠來說，日經新聞網分析指出，與美國大廠英特爾爭奪人才將是一大問題，首先，英特爾擁有在地優勢，其次，台積電在薪資方面也不如人，徵人平台Glassdoor統計資料顯示，英特爾工程師的平均年薪超過128,000美元，台積電一年薪資則約為118,000美元。

針對徵才問題，劉德音則表示，台積電在美國徵人的確比台灣難一點，但目前的徵人數量已經達到希望的人數，至於在熊本廠部分，因為日本半導體人才確實不多，半導體工廠也比較少，當地人才會靠訓練來培養。

除了海外徵才外，其次則是企業文化的問題。鏡周刊引述業界人士說法指出，台積電台灣的工程師幾乎得24小時待命，反觀國外的工程師時間到就下班、不加班，工作文化與工作態度明顯不同，也是未來面臨的考驗。