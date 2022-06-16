新冠肺炎在台灣社區大流行，許多民眾都有快篩經驗，但不少人發現，同一時間使用不同廠牌的試劑，篩出結果卻不一樣，有的顯示陰性，有的是陽性，到底哪個準確？是不是最好都要用不同廠牌篩看看？甚至有些人白天快篩檢測出來是陰性，試劑卡匣放到晚上卻「冒出2條線」變陽性，這樣到底有沒有感染？

新冠病毒在本土大爆發後，快篩試劑已成了許多人家中必備物品，除了市面上可以買到不同廠牌的試劑，也有不少人是從國外帶回或親友寄來的試劑。最近就有民眾在社群媒體分享，在確診後隔離第5天使用3個廠牌的快篩試劑，竟然只有1個試劑顯示陽性，其他2個都是陰性，不少網友都回應發生類似情形。

也有人提到，白天的快篩結果是陰性，安心出門後，晚上回到家，同一個試劑的卡匣竟出現第二條線、成陽性反應，搞不清楚自己到底有沒有感染、體內有沒有病毒？還有學者引述國外資料表示，使用同一支棉棒同時取喉嚨扁桃腺和鼻腔的檢體，或用2隻棉棒分別挖鼻子和喉嚨，做2個快篩，都能提高敏感度。大家真有需要「又戳鼻子、又挖喉嚨」嗎？

●不同廠牌、不同批號、重複操作 都可能造成快篩結果不同

不同廠牌的快篩試劑做出來的結果確實有可能不同，但這種情況較常發生在感染初期或後期接近康復的階段，因為病毒量較低，不一定每個廠牌、每一次的快篩都能檢測出來。大致有以下3種原因可能造成快篩的結果不同：

1. 各廠牌本身敏感度不同：

若對照PCR核酸檢測的Ct值（Ct值愈低，病毒量愈高），長庚大學新興病毒研究中心主任施信如表示，目前市面上的快篩試劑大約在Ct值23～28之間可以檢測出陽性，因此感染者的Ct值若在23～28區間，不同廠牌的快篩試劑結果可能就不一樣。

例如感染者的Ct值是25，A廠牌的試劑敏感度較高、Ct值＜28就能檢測出，那麼這位感染者使用A廠牌的試劑就能檢出陽性，若B廠牌的試劑必須Ct值＜23才能檢測出，就可能檢測不出來。但如果感染者的Ct值是17、病毒量相當高，那麼無論使用A廠牌或B廠牌的試劑，都能檢測出陽性。

(示意圖/Shutterstock)

2. 同廠牌、但不同批號的產品有差異：

林口長庚醫院病理系檢驗醫學部副主任黃瓊瑰表示，所有試劑送食藥署查驗登記時都要通過性能測試，包括敏感度、特異性、和臨床檢體評估，品質完全符合要求才能通過查驗。但即使是GMP認證的廠商、且有一套品質管控流程，仍可能出現不同批號製造出來的試劑敏感度略有差異。

她表示，在醫學實驗室中會有一套把關標準，以弱陽性、病毒量較低的檢體，病毒量大約相當於Ct值25、26，測試不同批號的試劑；偶爾確實會看到同一廠牌不同批號敏感度有差異。而家用快篩沒有這套把關程序，更難掌控每一批製造出來的試劑效能都一模一樣。

3. 重複操作、上皮細胞量減少：

黃瓊瑰表示，呼吸道只有一層上皮細胞，如果同一時間重複進行鼻咽快篩，通常第一次採撿到的細胞量較多，但如果馬上就進行第二次、第三次採檢，可能有些細胞在第一次採檢已被刮掉，採撿到的細胞量、病毒量就會相對少一點，進而影響採檢結果。

●「有意義的感染」可考慮使用不同廠牌試劑快篩

那麼有必要同時間用不同廠牌的試劑進行快篩嗎？黃瓊瑰認為，如果在感染初期、病毒量較低的時候第一次驗出陰性，即使有懷疑也不一定需要急著用另一個廠牌的試劑篩檢，隔天再篩看看應該就有機會直接檢測出。

施信如則建議，如果仍有疑慮、而且是「有意義的感染」，還是可以考慮用不同廠牌的試劑篩看看。她解釋，「有意義的感染」指的是有症狀、懷疑自己感染、而且可能傳染給別人，尤其自己本身是高危險族群，需要盡快確診、就醫並拿藥治療，或者雖然自己不是高危險群，但有可能接觸老人、幼兒，那麼如果對於第一次快篩陰性仍不放心，還是可以考慮換其他廠牌的試劑進行快篩。

但如果本身不是高危險群，而且大多待在家，外出工作也可以戴口罩、與其他人保持一定距離，不會接觸高危險群，就不一定要急著用其他廠牌快篩。

施信如表示，如果在感染初期，等到症狀更明顯，通常隔1～3天無論哪種廠牌的快篩試劑都能檢測出，連續篩5天，8～9成的感染者都能篩出陽性。假設是感染後期、接近解除居家隔離，也可以根據自己是否會接觸高危險群，判斷是否要用不同廠牌試劑快篩，以降低傳染給高危險者的風險。

●超過建議判讀時間就不再判讀 有疑慮隔日再篩

但為何會有快篩試劑早上明明驗出一條線、陰性反應，卻在幾個小時後冒出第二條線、成陽性結果？雖然產品說明書寫著超過判讀時間（一般約15～20分鐘）就不可再進行判讀，但仍有不少人認為可能有被感染，只是病毒量還很低，試劑無法馬上判別，通常過很久才出現第二條線的情況，第二天或隔幾天再驗就會馬上出現2條線。真是如此嗎？

對此，黃瓊瑰和施信如都強調，只要超過說明書上的建議判讀時間，之後的呈色反應試紙或卡匣變化就不再有意義，不該再拿來判讀。因為呈色劑本身就是一種化學物質，空氣中的干擾物都有可能產生氧化，造成試劑呈色反應，但這並不是病毒抗原與抗體反應的結果；即使出現很淡的第二條線，也應該在建議判讀時間內呈現，「過了時間再判讀的結果可能不是真的抗原抗體反應。」黃瓊瑰說。

至於會不會是病毒量太低才會等這麼久才出現2條線？施信如認為這只是一種臆測，如果有疑慮或症狀，隔天再驗就好，不須自己過度擔心短時間一驗再驗。黃瓊瑰建議，2次篩檢時間建議間隔24小時，因為感染週期通常經過24小時會有比較明顯的變化，較符合效益。

●鼻子、喉嚨一起挖提高篩出率？病毒專家：戳鼻子就足夠

另外，日前有專家引用加拿大一所大學的研究數據指出，同時採檢鼻子和喉嚨的檢體，可以提升快篩的陽性檢出率。研究使用的是國內便利商店都能買到的其中一個快篩廠牌，如果使用一枝棉棒取喉嚨和鼻子的檢體，敏感度可以從只採鼻子檢體的68.4％提高到81.6％，如果用2隻棉棒分別挖鼻子及喉嚨，做2個快篩，敏感度更可以進步到 88.1 %，而且強調採的是扁桃腺的檢體，不只是唾液。

這位專家的理由是，Omicron病毒株的一大特色是先攻擊喉嚨，很多確診者反應喉嚨痛如刀割，主訴流鼻水的人不多，因此如果快篩只有從鼻子採檢，很可能沒有採到病毒最多的地方，若喉嚨和前鼻腔一起採檢，就有可能提升採到病毒的機會。

不過，黃瓊瑰從病毒學的角度說明，一般來說，流感或新冠病毒在鼻咽部帶有的病毒量還是較高，如果擔心2個鼻孔的病毒量分布不均，只要2個鼻孔都採檢就能增加準確率。而且口腔原本其他常在的細菌就很多，如果先挖喉嚨再挖鼻子，還可能把喉嚨的細菌帶至鼻腔，並不是很好的做法。

她進一步解釋，許多Omicron感染者反應喉嚨痛，主要是身體感染病毒引發後續的發炎反應，不一定表示喉嚨的病毒量最高、也不見得完全是病毒引起的疼痛。通常確診發燒的那一天病毒量最高，等到發燒第二天才開始喉嚨痛，喉嚨痛大多是身體發炎反應造成的。

施信如也說，雖然研究的推論合理，多採檢幾個部位可能蒐集到的病毒的機會也會增加，但仍是推論的階段，需要更多扎實研究數據的支持，否則仍建議照產品仿單的說明使用，只要正確操作應該就能達到不錯的準確度。