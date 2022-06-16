最近日本1項研究發現，只要在生活中養成好習慣，即使已經80多歲，也可以延長壽命。日本大阪大學研究人員表示，包括減少飲酒、不抽菸、減肥和增加睡眠等，對於長壽皆有很大的好處，而且即使對有慢性健康問題的人也是如此，研究刊登在《年齡與衰老雜誌》（Age and Ageing）上。

●慢性疾病者想延壽 一定要養成好習慣

日本大阪大學研究發現，養成不酒、不菸、減重及充足優質睡眠這些好習慣之後，都有助長壽。令人驚訝的是，這些好習慣所帶來的好處，甚至適用於那些患有危及生命的疾病患者，包括癌症患者、心血管疾病患者，高血壓、糖尿病和腎病患者等。大家都知道這些疾病會縮短人類的預期壽命，但研究結果表明，健康的生活好習慣可以抵消這種影響。

社會流行病學領域的先驅Hiroyasu Iso博士表示，研究人員收集了居住在日本約50,000人的數據，這些人被追蹤長達20年的時間。科學家們指出，壽命還受到社經地位和獲得醫療保健的影響，他們最初在1988年至1990年間對參與者進行了評估，參與者回答了有關飲食和運動、飲酒、吸菸狀況、睡眠時間及其BMI（身體質量指數）或體重的問卷調查，同時也報告罹患任何疾病的狀況。

研究結果發現，改善生活方式以延長壽命的重要性，即使對於老年患者和有多種長期健康狀況或多種疾病的患者中也是如此。

研究作者的Ryoto Sakinawa博士說，更多的改良健康行為與男女性的長壽直接相關，尤其這是在一個國民預期壽命接近85歲的國家，首批衡量生活方式選擇和健康行為對老年人，甚至是患病的人的影響的研究之一。

●定期運動、均衡飲食 可影響人體健康與壽命

去年，英國研究人員就健康習慣和長壽的好處得出了類似的結論，他們的研究發現，定期運動和均衡飲食有助於克服長期疾病對預期壽命的負面影響。研究得出的結論是，即便患有多種長期疾病的中年人，若採取了健康的生活方式，預計可以多活6、7年。

日本的研究人員則指出，關於積極改善生活方式如何對健康和長壽產生深遠影響的發現令人相當振奮。這項研究結果將有助於設計未來的醫療環境、公共衛生方法，以及與患者合作促進健康生活方式選擇的政策。