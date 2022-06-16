某間國小的已婚女教師被控，出軌同校男老師，頻繁前往對方的家中發生性行為，甚至還當著僅10月大的女嬰面前發生關係，女師的丈夫知情後，憤而控告男老師求償。台南地院審結，判該男老師應賠償44萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張與A女為夫妻，育有2女，而A女與陳姓男子均為某國小老師，陳男明知A女已婚，卻仍故意與A女發展不倫戀，於2020年4月間頻繁對話、見面、共乘一車與摟腰，A女也經常帶著當時年僅10個月大的小女兒一同前往陳男的家，當著女兒的面前發生性關係。

人夫表示，他知情後，曾與陳男協商，陳男當時同意若再次聯繫A女，將會賠償新台幣200萬元，但協商完當日，陳男隨即開車載A女出門，且2人持續以通訊軟體LINE聯繫，綜合以上，認為陳男的行為已經嚴重侵害他的配偶權，向其求償100萬元精神撫慰金。

對此，陳男辯稱，人夫所言的協商，僅是人夫與其律師的單方面說法，若他不賠償200萬元，人夫揚言投書媒體，認為2人並無訂立任何協議，且他與A女僅是同事關係，人夫所提交做為證據的照片及影片中，2人僅為一般朋友的互動，絕無侵害配偶權。

台中地院法官勘驗行車紀錄器影片，發現陳男曾說，「我愛你」、「流好多血」，A女回應，「我剛剛真的不是故意的」、「我就跟你說生理期來啊」，陳男再回覆，「我知道啊」、「我就是壞呀！我就想強暴你」等語，認定2人行為確實逾越正常男女分際。酌情後，認定陳男須賠償人夫44萬元為適當。可上訴。