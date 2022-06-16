膽固醇過高就不健康嗎？膽固醇大致分為低密度脂蛋白膽固醇（Low Density Lipoprotein）、高密度脂蛋白膽固醇（High Density Lipoprotein）。當低密度脂蛋白膽固醇在體內的含量高於高密度脂蛋白膽固醇時，血液中的膽固醇會超出細胞所需的量，此時過多的膽固醇會聚集於血管壁上，進而增加心血管疾病的風險。台北市聯合醫院內分泌及新陳代謝科主治醫師黃麗珊建議，已經患有心血管疾病的民眾，要把低密度脂蛋白膽固醇維持在70mg/dL以下。

黃麗珊指出，遺傳、用藥、飲食習慣、疾病都有可能是造成高膽固醇的因素，使用類固醇、女性賀爾蒙、利尿劑、避孕藥等等都有可能造成膽固醇的上升。

●胖子、瘦子都可能面臨「高膽固醇」帶來的疾病隱憂！

若低密度脂蛋白膽固醇一直太高的話，黃麗珊說明，將容易造成心臟、血管疾病問題，以也就俗話說的，「血脂肪會卡在心臟血管壁上」，容易造成心肌缺氧、心肌梗塞、心血管阻塞、腦血管阻塞等。有一些年紀大的長輩，一旦血脂肪在腦部卡得太多，也會導致血管性的失智。

黃麗珊坦言，無論是瘦的人還是胖的人，若有高膽固醇問題時，最後他們面臨的疾病風險都是一樣的。瘦的、苗條的人不代表就不會有高血脂，胖的人也不一定會有高血脂，但是胖的人機率比較高；瘦的人可能跟家族遺傳有關，像是有一種家族性高膽固醇血症，那就是基因上的缺失所造成的。

●低密度脂蛋白膽固醇指數 大於160mg/dL要注意！

膽固醇有分成低密度脂蛋白膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇、總膽固醇、三酸甘油酯等。黃麗珊指出，一般來說都是看低密度脂蛋白膽固醇數值，若大於160mg/dL，加上高密度膽固醇不夠的話，就要開始積極的做飲食控制、運動來改變生活習慣，並在3個月後再次健檢，看低密度膽固醇有沒有下降。

至於三酸甘油酯，黃麗珊解釋，主要是多糖的手搖飲、啤酒、蛋糕等等會影響人體的三酸甘油酯數字。

●低密度膽固醇超過「多少」需要治療？

黃麗珊也提醒，當民眾發現自己的低密度脂蛋白膽固醇數值大於160mg/dL時，要先做飲食、運動改善、生活作息的改善，若在3至6個月後複檢時低密度脂蛋白膽固醇仍高於130mg/dL，假使本身又是危險族群，包含50歲以上、高血壓、糖尿病等，就要開始吃藥控制。

黃麗珊強調，沒有心血管疾病的民眾，建議要把低密度脂蛋白膽固醇控制在100mg/dL以下；若已經患有心血管疾病的民眾則要維持在70mg/dL以下，不同階段會有不同的標準。