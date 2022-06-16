租屋考量需面面俱到，不僅房屋周邊環境需要注意，生活起居的內部環境更是仔細檢查。大陸有女網友與女性友人合租一間民宿，未料洗澡時誤將鏡子推開，意外發現背後的暗房，竟是一間堆滿雜物的廚房。

綜合陸媒報導，這名女子與朋友在重慶合租一間民宿套房，當初會選擇這間套房是因為整體裝修比較新，潔白乾淨的牆壁和嶄新的家具，價錢也合理，然卻不小心戳破了浴室鏡子背後的「秘密」。

大陸一名女網友與朋友合租套房，發現浴室鏡子後面有一間廚房。（圖／翻攝星視頻）

她坦言，發現鏡子背後的廚房時，確實被嚇壞了，並回憶起初看房時，心底也疑惑「為什麼這間房子沒有廚房？」。不過因為兩人不太會煮東西，因此不在意有沒有廚房，且她樂觀表示，房東和租屋環境都還不錯，暫時沒有退租的打算。

底下網友紛紛留言表示，「我一個朋友家就是這樣，房東因為不想讓租戶用廚房，所以就把廚房門封死了，裝了個鏡子」、「應該是房東不想讓她們在家煮飯」、「最好能事先說一聲，不然挺詭異的」、「首先要看這個廚房有沒有其他出入口」、「這是黑店嗎？睡著了是不是可以把你神不知鬼不覺抱走了也不知道」、「只要鏡子不透，就沒有多大事」。