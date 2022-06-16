美國通膨意外飆高，牽動市場悲觀情緒，加密貨幣遭遇史詩級暴跌，市值從上周以來蒸發逾5.9兆美元，指標性的比特幣也一路跌破3萬美元、2萬5千美元，面臨2萬美元關卡保衛戰。針對一系列慘烈暴跌，英國央行行長貝利（Andrew Bailey）嚴正警告加密貨幣投資者，「若你打算投資這種資產，沒有問題，但請做好把錢賠光的準備」。

路透社報導，貝利周一（13日）表示，人們可能還是想買這些東西，因為它們具有外在價值，大家可能出於個人因素重視這些事物，但它們毫無內在價值。他補充，「就在今天早上，我們又看到一家加密貨幣交易所爆雷了」。

貝利提到的加密貨幣交易所，是成立於2017年的加密貨幣借貸公司Celsius Network，於周一（23日）宣布凍結所有交易提款和轉帳，原因是在市場太極端的情況，為保護社群不得已而為之。

事實上，貝利一直以來都在示警加密貨幣的危險性，認為其並沒有內在價值，並不適合作為一種實用的支付方式，且相較於實體貨幣，加密貨幣波動劇烈，投資人更加需要保持警惕。