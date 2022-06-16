俄羅斯軍事入侵烏克蘭行動使境內反戰聲浪持續延燒，今年3月，警方逮捕20名涉嫌參與街頭遊行的年輕女子，甚至強迫她們脫光衣服、露出胸部面對攝影機進行搜身，其中最小的只有18歲。事件會曝光是因為經歷一連串不合理對待後，她們決定與警方對簿公堂，伸張身體自主權。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)13日報導，俄羅斯西北部城市大諾夫哥羅德(Novgorod)反戰抗爭如火如荼進行，今年3月，警方在街頭強行拖回20名年約18-27歲的女子，她們涉嫌公開表態支持烏克蘭，抵制總統普丁的軍事行動。

Twenty women aged between 18 and 27 were stripped and ordered to perform squats in front of Russian police cameras after being dragged away from anti-war protests, lawyer claims

via https://t.co/ukePCFr1gS https://t.co/gT9Y8bPLMY — MSM is Pravda 🐻 (@RitchieJodi) June 13, 2022

原告律師還原當事人如何被羞辱，卑賤的懲罰使她們失去尊嚴。據悉員警要求她們在開放空間脫下衣服和內褲以便搜身，當時有人說「我月經來」，女警不以為意回應：「恩，我是女人，我懂，脫掉!」當時還有其他男性員警時不時經過，裸體場面一覽無遺。

「一開始警方態度非常差，邊聊天、邊嘲笑我們，明明要檢查卻拖拖拉拉。後來突然說要脫掉衣服…當下覺得很奇怪。而且還強迫我們每個人做5下深蹲…」

荒謬的命令還不只一次，多位被捕女子都表示，「第二天又再做了同樣的事，叫我們脫衣服、脫內衣…靠著牆站好，然後用攝影機對著我們，根本是整人遊戲！」

最後這群女子也因違反反戰集會被罰高達215英鎊(約7,700台幣)，據悉經歷警方如此不平等的對待後，很多人靠著心理治療才走出瘡疤，一致認為要告上法院，還給「女性」該有的自主權，事件才因此曝光。他們說，「這是暴力，一個針對女性的暴力行為。」