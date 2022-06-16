北市府近日陷入網軍風波，有4名府內公務員在上班使用PTT留言遭懲處，未料今天又爆出一名使用者「bryant780417」，疑似也為北市府公務員，且在上班時間不斷留言攻擊藍、白支持者，不但三字經不離口，遭網友肉搜後，更發現高雄市長陳其邁有追蹤其IG，市議員徐巧芯也要求市府啟動調查。

bryant780417長期在PTT以不堪入目的字眼攻擊政敵，時常嗆聲對方「吃X」、「畜生」、「智X」、「廢物」，三字經不離口，近日北市府網軍風波，更酸該公務員「要自殺記得跑遠點去死」、「柯文哲確診是報應」、「文革咧，上班時間發1000多篇，自己睜開眼看還要護航嗎」。

網友肉搜出bryant780417個資，發現其IG還被高雄市長陳其邁追蹤著。(圖／PTT)

bryant780417曾在sex版留下許多不堪入目的話語。(圖／PTT)

bryant780417曾在sex版留下許多不堪入目的話語。(圖／PTT)

不料網友搜尋其資訊後，發現bryant780417推文IP也來自於北市府內，且光是6月份公務員上班時間就留了100多條推文，90%集中在「政治黑特版」，此外過往也曾在「sex」版留下許多推文「有些熟女媽媽真的超級騷的」、「基本上會去夜店的女生 八成都欠X」、「柯韓粉最愛屁X插快篩，嘴巴吸XX」，有網友詢問老婆不愛愛該怎麼辦，bryant780417更直接回「下藥綁起來」。

bryant780417遭網友肉搜出臉書、IG與本名，發現其IG還被高雄市長陳其邁追蹤，直問「怎樣的小小公務員，可以被市長大人追蹤」。而bryant780417遭起底後，立即上鎖IG、關閉臉書，並請妻子通知八卦版版主，將含有個人資訊的文章全數下架，平常極為活躍的PTT帳號至今也超過24小時沒登入，遭網友酸「平常很嗆，出事就躲在老婆背後」。

徐巧芯也在臉書PO文，表示已經請北市府啟動調查，她也強調，公務人員本來就有不同的政治立場，上班使用社群軟體依規懲處沒問題，但誣指別人網軍，甚至搞公審讓塔綠班霸凌，這種事自己不會做，不會要bryant780417念出自己的推文。