正妹因有姣好身材在螺螄粉店拿餐，卻被一旁男子行注目禮。（翻攝自爆廢公社公開版）

擁有傲人身材，但穿搭還是要合適！有男子在臉書放上1段10秒影片，影片中有位「爆乳」熱褲正妹幫忙拿餐點時，露出「傲人UU」，不僅讓一旁客人行「注目禮」，原PO也在貼文表示「害我吃了2碗」；但網友卻不領請認為「鞋子跟褲子不對」、「身材很好，但是穿搭改一下會更好」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段10秒影片，影片中有位「爆乳」正妹，穿著迷彩花色熱褲，搭配白色吊帶褲襪，配上一雙高跟鞋，在某一家螺螄粉店拿餐點，超厲害身材也吸引一名白衣男子行「注目禮」，當正妹要走回櫃台前拿餐時，彎腰低著身體整裡桌椅，拍攝者也將正妹「傲人UU」全拍到；原PO也在貼文寫下「害我吃了2碗」。

正妹因有姣好身材在螺螄粉店拿餐，卻被一旁男子行注目禮。（翻攝自爆廢公社公開版）

影片一出，網友紛紛留言表示「剛好我吐兩碗」、「普通身材」、「這樣我可能吃不下去」、「您胃口真好吃得下兩碗」、「您吃的蠻重鹹的」、「不挑食喔」、「果然，每個人的審美觀都不同」、「你吃重口味這事情需要公告嗎」、「右邊白色衣服的先生看完馬上轉頭，他看不下去了」。

另外有網友則對該正妹的穿著有些意見表示「鞋子跟褲子不對」、「穿這樣很醜欸.」、「白色網襪，醜爆」、「身材很好，但是穿搭改一下會更好」、「人是還不錯，就這個穿搭有點掉漆」。