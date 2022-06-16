Fed宣布一口氣升息3碼 創28年來最大幅度 02:182022/06/16 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國聯準會宣布調高利率3碼，基準利率升至1.5%-1.75%區間。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會（Fed）結束為期2天的議息會議，周三（15日）公布最新利率決議，宣布將基準利率調升75個基點（3碼）至1.5%至1.75%區間，符合市場預期，創下1994年以來最大幅度，以因應通膨飆升。 Fed利率決議萬眾矚目！美股早盤開高 道指漲超過200點 觀望Fed會議 台股早盤小跌40點 台積電跌5元 匯率期貨趨勢專欄－超級央行周 緊盯Fed升息 #Fed #聯準會 #升息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Fed周四升息3碼 市場預期升高 04:102022/06/15 財經要聞 看好疫後商機 興富發曹淵博：房市迎修復式反彈 04:102022/06/15 財經要聞 股價指數期貨贏家專欄－通膨狂飆 富時100相對穩健 04:102022/06/15 證券．權證 抗通膨 民生用電凍漲是選項 04:102022/06/15 財經要聞 《美股掃瞄》觀望聯準會決議 標普500指數再跌、那指反彈(2-2) 09:082022/06/15 財經 《美股掃瞄》觀望聯準會決議 標普500指數再跌、那指反彈(2-1) 09:082022/06/15 財經 除息變數多 台積現棄息賣壓 04:102022/06/15 證券．權證 等待聯準會貨幣政策會議結果 美股下挫 道瓊跌151點 05:452022/06/15 財經 操盤心法－台股表現相較強勢 逢回選股操作 04:102022/06/15 證券．權證 《國際金融》激進升息預期 美30年期抵押貸款利率衝破6% 12:282022/06/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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