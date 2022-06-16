美國聯準會（Fed）結束為期2天的議息會議，周三（15日）公布最新利率決議，宣布將基準利率調升75個基點（3碼）至1.5%至1.75%區間，符合市場預期，創下1994年以來最大幅度，以因應通膨飆升。

Fed利率決議萬眾矚目！美股早盤開高 道指漲超過200點
觀望Fed會議 台股早盤小跌40點 台積電跌5元
匯率期貨趨勢專欄－超級央行周 緊盯Fed升息
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