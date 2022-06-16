駐英國代表處文化組第3度策劃的「愛丁堡台灣影展」本月啟動夏季放映場次，近日連續兩個週六在愛丁堡舊城半地下空間「女妖迷宮」放映一系列與動物有關的奇幻片，特殊體驗吸引不少觀眾。

女妖迷宮（Banshee Labyrinth）是蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh）舊城區知名景點，在19世紀曾是罪犯、社會底層人士聚集地，據說其中有不少人在此慘死。隔鄰建築物在16世紀則住著一位富豪，傳說指出他曾在屋內將數名疑似為女巫的女性凌虐刑求至死，冤魂就成了在人間徘徊不去的女妖。

女妖迷宮已部分改建為附設電影放映廳的酒吧；過去的暗黑血腥歷史讓這間酒吧充滿靈異色彩，但部分酒客就是衝著這一點來的。

愛丁堡台灣影展4日在女妖迷宮放映張英導演1961年的作品，由真人飾演動物、情節暗諷時局的台語黑白奇情片「大俠梅花鹿」，11日則放映3部當代短片，包括謝文明導演獲美國「日舞影展」（Sundance Film Festival）獎項肯定的驚悚動畫「夜車」、謝沛如導演入選香港「鮮浪潮國際短片節」的奇幻喜劇「雄雞卡克」、王登鈺導演奪得金馬獎「最佳動畫短片」的警世之作「金魚」。

影展總策展人劉官玶說，女妖迷宮所在建物下有錯綜複雜的地道和地窖，傳說曾建有私人地牢，靈異故事頻傳，正好可強化選映影片的詭譎氛圍。

劉官玶說，部分觀眾分享，這是他們第一次接觸台灣電影，特殊的觀影體驗讓他們印象深刻，未來將關注影展動態、出席放映會。

駐英國代表處文化組自2020年起舉辦愛丁堡台灣影展，今年首度嘗試跨越春、夏、冬季的帶狀型態，自3月底至11月在蘇格蘭愛丁堡、格拉斯哥（Glasgow）、亞伯丁（Aberdeen）等城市多個地點放映總計約20部台灣作品，主題為「The（un）Usuals （非）常」。（編輯：陳正健）1110616