廣受西方國家矚目的大陸第2款國產003航母被衛星拍到船塢注水的圖像，顯示下水日期已近，若依中共發布江南造船廠所在長興島水域禁航令推測，很可能會在17日下水。隨著003航母相關訊息對外透露，各界大致都認為它將是一艘中國版尼米茲級常規動力電磁彈射航母，許多人更關切下一階段的核動力版航母何時能開建。分析人士認為，這還需要有相當時間，至少要等核動力驗證船舶完成並運行一段時間後，才可能讓核動力航母定案。

在江南造船廠建造中的003航母被衛星拍攝到船塢注水，很可能近日內就會下水出塢。（圖／Planet Labs)

日前美媒《動力》網站引述行星實驗室（Planet Labs）商業衛星拍到在江南造船廠的中國第2艘國產航母所在船塢已注水，甲板也進行清理，很可能近日就會舉行下水典禮。中共亦於16日發出禁航通知稱，「江南造船廠所在的長興島水域於17日8時晚上20時禁止裝卸貨船通行，附近吊運施工船人員禁止上岸，禁止對3號線出塢船隻攝像、拍照並發布至網路平臺。17日全天長興島有眾多航拍裝置監控，各船公司做好保密工作。」這項通知也等於宣告003航母航母在17日下水出塢的時程已經確定。

中共003航母船塢注水，甲板已清理完成，艦島掛上旗幟，電磁彈射裝置上的罩篷仍在，上面還各寫了一行標語，可能專供空中攝影或是衛星拍照用。（圖／Planet Labs)

根據衛星圖片顯示，003甲板已清理完畢，艦島上也掛出彩旗，甲板上3條做為電磁彈射跑道位置上方的罩篷則未移除，還在3條罩篷上掛上標語。由於標語字面朝上，因此有人認為這些標語是為空中攝影或是衛星攝影所準備的。3排標語從衛星照片上看不清楚，但竟然也有高手設法辨認出來，其內容分別是：「實現黨在新時代的強軍目標，把人民軍隊全面建成世界一流軍隊」、「努力建設一支強大的現代化海軍，為實現中國夢強軍夢提供堅強力量支撐」、「加快構建產業結構合理質量效益領先，軍工核心突出、國際競爭力強的世界一流船舶集團」。

美軍RC-135V偵察機貼近上海進行偵察， 分析人士認為可能是針對準備下水的003航母而來 。（圖／推特@FrancescComito)

就中國建造航母歷程而言， 001航母解決了有無航母的問題，002航母則用以驗證獨立建造航母的能力，到了003航母就是中國自主設計建造新式航母的起點。003使用平面甲板、電磁彈射設計，外傳艦上將搭載殲-35與殲-15T艦載戰，總數約40架，加上十餘架艦載直升機，以及空警-600空中預警機，艦體規格大約與美軍尼米茲級相近，配備動力武器與戰力約與常規動力航母小鷹號相當。其中最受矚目的是003採用電磁彈射，這是美軍福特級航母才有的配備，因此有不少人稱003為中國版尼米茲級電磁彈射航母。

中國工程院院士、中共海軍電氣工程師馬偉明帶領的團隊建立了電磁彈射的理論與操作模型並且驗證成功，最後在與蒸氣彈射系統競試中勝出。（圖／新浪軍事）

據陸媒指出，003航母設計之初原規劃使用蒸氣彈射，但是中國工程院院士、中共海軍電氣工程師馬偉明帶領的團隊很快地建立了電磁彈射的理論與操作模型並且驗證成功，在2016年與蒸氣彈射進行效能比試中勝出，於是確定003航母跳過蒸氣彈射、直接進入電磁彈射系統。據未證實的說法指出，此一決定雖然讓003航母直接進入電磁彈射系統，但整體施工時程也因此受到延誤，否則使用蒸氣彈射裝置將可以提早003建造完工的時程。

003航母設計之初原規劃使用蒸氣彈射，但是中國工程院院士馬偉明帶領的團隊很快地建立了電磁彈射理論與操作模型並且驗證成功，在2016年與蒸氣彈射進行效能比試中勝出。圖為在防衛展上展出的電磁彈射系統解說 。（圖／微博）

在自主設計的平面甲板003航母下水後，艦上主要配備的規劃也已陸續傳出，除了隱形艦載機、固定翼空中預警機之外，受到外界高度注意的還包括艦載無人機隊，目前無人機的機型仍眾說紛紜，但已能確定無人機將在003的艦載機上佔據相當重要的份量。

使用艦載機驗證電磁彈射與蒸氣彈射效能的陸上試驗場。（圖／新浪網）

目前專家們估計，在003航母下水後，接續的艤裝與海試還要不少時間，正式服役的時間最快可能在2024年之後。而除了003服役的時間，最受關注的話題莫過下一艘要建造核動力航母的問題。在003規劃期間，早有不少媒體傳言它可能「直上核動力」，但顯然這種期望有些好高鶩遠，艦用核反應堆技術有極高難度，如果盲目上馬，勢必大幅推遲003航母完成時程，同時造成後續上一連串難以解決的問題。這種狀況在2001年成軍的法國戴高樂號核動力航母已有前車之艦。它的核反應爐設計出現動力不足與安全性問題，大修大改花費大量時間與金錢，最後還決定第2艘航母要再改回常規動力，使用新式的燃氣渦輪引擎。

2001年成軍的法國戴高樂號核動力航母核反應爐設計有動力不足與安全性問題，大修大改花費大量時間與金錢，最後法國決定第2艘航母要再改回常規動力。

由於必須與美軍較勁，大陸輿論都認為發展核動力航母是確定的方向。建造航母的中船重工集團已公開宣布「要加快實現核動力航母的攻關突破」，有些論者認為，核動力潛艇都造了這麼多，航母使用的核反應堆應該就不會太難。法國戴高樂號航母其實就是犯了這個毛病，拿潛艦用的核反應堆用於主機鍋爐，才導致動力不足的問題。

專家們估計，003航母正式服役的時間最快可能在2024年之後。接下來外界最關心的是下一艘航母是否建造核動力航母的問題。圖為003航母想像圖。（圖／微博）

據了解，網上還傳言「玲瓏一號」核反應堆可上艦使用，根本是頭腦發熱捏造出來的假消息，遇上媒體為賺取流量而順勢推波助瀾。實情是「玲瓏一號」功率太小，動力不足推動近10萬噸的航母，加上其設計上使用的鈾料豐度低，用2年就得換料大修。此外，其安全標準是核電站規格，結構設計與操作人力也無法在航母上使用。專家指出，航母艦用核反應堆必須專門研製，在模式堆或大型核動力船舶沒造出來之前，核動力航母是不會出來的，從目前進度看，可能還要相當長的時間才可能達成。