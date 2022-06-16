民進黨籍高雄市長陳其邁競選連任，國民黨則尚未決定人選，目前國民黨浮上檯面的人選，除了國民黨智庫執行長柯志恩外，孫文學校總校長張亞中將辦百人企業家相挺活動；而前衛生署長楊志良也表態有意願參選，希望能跟陳其邁來一場「師生PK」，卻也直言他心中的理想型高雄市長參選人，是無黨籍立委高金素梅。近日一份網路民調針對「您覺得誰最適合代表國民黨參選高雄市長？」結果顯示，高金素梅竟以41.3%衝到第一，柯志恩則以35.22%居第二。

網路媒體《NOWnews》以「您覺得誰最適合代表國民黨參選高雄市長？」為題進行網路投票，投票時間為6月14日至16日，截至16日凌晨5點為止，高金素梅以41.3%暫居第一，柯志恩則以35.22%居第二，其他依序為楊志良6.96%、張亞中4.35%，另有7.39%的網友選擇「其他更優秀的人」，4.78%的網友則表示不知道／沒意見。

針對高雄市長人選，楊志良點名他心中最理想的人選是高金素梅，希望高金素梅加入國民黨，並到高雄參選市長打敗陳其邁。不過，高金素梅先前已表態無意願參選。

而各款針對高雄市長人選的民調也都有不同結果，日前據《鏡周刊》曝光的另一份最新民調，國民黨委託民調機構在11日至13日進行黨內民調，列入7位人選，結果是柯志恩排名第一，其他依序為高市議員陳麗娜、立委陳玉珍、高市議員黃紹庭、孫文學校總校長張亞中，國民黨中央委員孫建萍及高市前民政局長曹桓榮居末。