5歲以下幼兒是目前大多數其他國家中，唯一尚未獲准接種COVID-19疫苗的族群。美國食品暨藥物管理局（FDA）專家小組今天召開會議，一致建議授權莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）的COVID-19疫苗，用於5歲以下最年幼的美國兒童。美國疾病控制和預防中心(CDC)顧問將在本周開會，一旦批准，預計最快下週一或週二就可開始接種。

輝瑞的疫苗適用於6個月至4歲的兒童；Moderna的疫苗適用於6個月至5 歲兒童。Moderna的注射劑量是成人注射劑量的四分之一，兩劑似乎足以預防嚴重疾病，但在預防輕度感染方面只有約40%至50%有效。輝瑞的注射劑量僅為成人劑量的十分之一。輝瑞和BioNTech發現打兩劑在測試中不能提供足夠的保護，因此在omicron期間添加了第三劑。莫德納則正研究第3劑的效果，預計最終會提供一劑加強針。

FDA在會議前發布針對這兩種疫苗的獨立分析，並認為它們安全且有效。FDA認為，由於5歲以下幼兒住院率和死亡率「高於5至17歲兒童和青少年」，因此迫切需要接種疫苗。專家會中一致投票認為，對於5歲以下的美國兒童（大約1800萬）來說，注射的好處大於任何風險。他們是美國最後一個無法接種 COVID-19疫苗的年齡組，許多父母都急於保護他們的小孩。

FDA審查人員表示，這兩個品牌似乎對年僅6個月大的兒童都是安全有效的。包括發燒和疲勞在內的副作用，通常都很輕微，並且比成人少見。這兩種疫苗使用相同的技術，但存在差異。疫苗專家之前指出，這些疫苗還沒有經過相互測試，所以沒有辦法告訴父母哪一個疫苗比較好。

Moderna在4月份表示，它還在尋求美國以外的監管部門批准其兒童疫苗。據世界衛生組織稱，目前有12個國家已經為5歲以下兒童接種了其他品牌的疫苗。在美國，仍然不確定有多少父母希望他們幼童接種疫苗。雖然COVID-19 對幼兒的危險性通常低於年齡較大的兒童和成人，但也出現嚴重的病例和一些人死亡。據估計，自去年11月輝瑞公司開放施打疫苗以來，只有約29%的5至11歲兒童接種了疫苗，這一比例遠低於公共衛生當局認為的理想值。