醫師出身的民進黨前立委沈富雄在月初回台、結束隔離出關後「重返螢幕」，針對近期邊境檢疫措施不斷放寬、3+4檢疫措施上路，曾多次批評入境檢疫政策的沈富雄痛批，台灣的邊境檢疫措施改變是基於錯誤假定，冤枉所有被隔離的人，更認為應要對此申請國賠！

入境檢疫改為3+4 ，15日起正式上路，中央流行疫情指揮中心14日表示，原則上仍以同一居住地點檢疫為主，除非後4天有工作、外出採買需求，可憑兩日內快篩陰性出門，其餘時間非必要不得外出；但若商務履約者有商務需求，則可到餐廳內與人共餐。

對此沈富雄14日在政論節目《少康戰情室》直言，自己為台灣的旅遊、餐飲業非常叫屈，目前台灣的疫情是全球最嚴重，自己上月前往美國時「由髒入乾淨」，他的疫苗接種卡海關看都不看就放他入境，「（入境）PCR不做，（是否打過）疫苗兩針三針也不管了！」

沈富雄痛批，台灣對入境旅客的檢疫措施不斷改變，是基於「認定國外回來的旅客『很髒、進來會搞壞（攜帶病毒入境）』」的錯誤假定，但現在研究結果表明「漏網之魚」只有1.39%，比較單日上萬的本土病例微乎其微，「所以他們（指揮中心）一路放鬆，代表過去的理由是錯的、冤枉了大家」。

沈富雄更喊話，自己覺得至今所有進行居家隔離的返台旅客應對此申請國賠，「基於錯誤的理由把人關起來、影響人權，莫名其妙！」，他也直言，雖然他本人對此無所謂，「反正老人家沒事幹，關就關」，但旅遊、餐飲業真的是遭受了莫名的傷害！