半島電視台報導，俄羅斯軍方表示，他們使用飛彈炸毀了烏克蘭西部利維夫（Lviv）的一個軍火庫，裡面儲存了北約的彈藥。
俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，俄羅斯用高精準的3M-54「口徑」（3M-54 Klub）飛彈摧毀佐洛喬夫（Zolochiv）鎮附近的倉庫。他說，軍火庫中含有美國提供的M777榴彈砲的砲彈儲存其中，另有4門榴彈砲在其他地方被摧毀；俄羅斯還順帶空襲烏克蘭南部的尼古拉耶夫（Mykolaiv），摧毀「航空設備」。
烏克蘭沒有發表任何回應。
半島電視台報導，俄羅斯軍方表示，他們使用飛彈炸毀了烏克蘭西部利維夫（Lviv）的一個軍火庫，裡面儲存了北約的彈藥。
俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，俄羅斯用高精準的3M-54「口徑」（3M-54 Klub）飛彈摧毀佐洛喬夫（Zolochiv）鎮附近的倉庫。他說，軍火庫中含有美國提供的M777榴彈砲的砲彈儲存其中，另有4門榴彈砲在其他地方被摧毀；俄羅斯還順帶空襲烏克蘭南部的尼古拉耶夫（Mykolaiv），摧毀「航空設備」。
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