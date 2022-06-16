新竹市東大路上的輪胎行15日晚間失火造成8死，初步起火原因指向，陳姓男子與母親為了洗碗產生口角，購買汽油縱火。（圖／新竹市消防局提供）

新竹市東大路上一間輪胎行15日晚間發生火警，讓祖孫3代8人葬身火海，整起不幸事件起因為陳姓男子當日晚間與母親因洗碗發生口角，憤而外出購買汽油，並提油衝上2樓縱火。在1樓的陳父察覺不對勁緊急逃出，頃刻間火勢迅速蔓延也無力救家人，救火過程中一度癱軟在地，焦急表示「這要怎麼救…」。

火災地點發生於新竹市東大路上的輪胎行，15日晚間10時許起火燃燒，伴隨著陣陣爆炸聲，周邊住戶聽聞聲響，一度以為是遭導彈攻擊；新竹市消防局獲報後趕到現場，發現2層樓鐵皮建物已全面燃燒，火勢約於1小時後獲控制，陸續抬出火場內8名遺體。

根據初步釐清，陳男15日晚間與母親因洗碗發生衝突，母子口角後，陳男衝出屋外購買汽油，返家後直奔2樓住處淋灑並點火，當時人在1樓的父親驚覺不對勁，但不久後屋內竄出火舌，現場更是瞬間燃起熊熊烈火，只好趕緊逃出屋外。

而縱火的陳男被火勢波及，竟丟下還在2樓的母親與妻子等人，自行逃出屋外，被父親與鄰居壓制。陳男除了手部有燒燙傷，也因吸入性嗆傷送醫救治。而陳男的哥哥則因人在軍隊，聽聞弟弟縱火，焦急趕往現場。

因該處為輪胎行，建物內存有大量易燃物，使火勢更加猛烈，陳父緊急逃生後，在一旁看著消防人員救火，過程中一度癱軟在地，直說，「看二樓啊！要怎麼救」。

當時在屋裡的成員包括陳男的母親、妻子、大姑、1名姊妹以及4名孩童（分別是1歲、4歲、7歲及10歲）。因火勢猛烈，8人受困2樓，來不及逃出火場，均葬身火海。至於詳細事故原因，仍待警消調查並進一步釐清案情。