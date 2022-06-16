颮線已抵達西部沿海，注意對流發展帶來的瞬間大雨、雷擊及強陣風。（氣象局提供）

鋒面今天仍在台灣附近，氣象專家吳德榮表示，今晨4時30分台灣海峽有中尺度對流系統，伴隨弓狀降水回波「颮線」快速朝台灣前進，但因在生命末期，持續減弱，氣象局也在早上7時31分發布即時天氣訊息，北北基桃竹苗中彰8縣市及沿海地區有對流雲系發展，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

滯留鋒今仍持續影響，各地有劇烈天氣，明天到周日大氣不穩定，有午後雷雨及較大雨勢，主要在北部、東北部及山區。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今（16日）晨4時30分觀測資料顯示：台灣海峽有中尺度對流系統，其砧狀雲頂溫度在－80.2度以下，伴隨弓狀降水回波「颮線」，快速朝台灣前進，幸好已在其生命末期，持續減弱中。

16日4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣海峽有「中尺度對流系統」，其砧狀雲頂溫度≦－80.2度(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，伴隨「弓狀」回波，是為「颮線」(右圖)。（翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮表示，今滯留鋒影響，各地有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣，包括雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。今日北部氣溫23至30度，中部23至33度，南部24至34度，東部22至33度。

吳德榮說，明日至周日（17至19日）滯留鋒逐日北移，天氣悶熱；太平洋高壓並未增強西伸，南方水氣多、西南部偶有局部短暫陣雨，大氣不穩定、午後有局部短暫陣雨或雷雨，應持續注意較大雨勢。下周一至周三（20至22日）太平洋高壓緩慢增強，天氣晴朗炎熱，午後近山區有局部陣雨或雷雨的機率。

氣象局指出，明日至周日（17至19日）全台高溫34度左右，南部、東南部地區整日斷斷續續有零星陣雨或雷雨，午後主要在北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。