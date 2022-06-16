民進黨籍高雄市長陳其邁將競選連任，國民黨人選仍未定，但有意爭取代表參選的人不斷浮現。資深媒體人、致理科技大學行銷與流通管理系教授何啟聖昨(15日)在臉書指出，國民黨釋出一份黨內民調，在七人名單中，孫文學校總校長張亞中排名第五；此舉令他質疑，「黨中央這種手法非常拙劣，難道真的以為沒人看得出來嗎？這也太侮辱民眾的智商了」。

何啟聖在臉書談到，媒體以「黨內流傳」之名，公佈一份民調結果，既無署名執行民調的機構，也沒有公開樣本數，因此自己將它稱為「假民調」，當中聲稱智庫執行長柯志恩排名第一，張亞中的排名倒數第二，還輸給已經表明無意參選的前高雄市議員陳麗娜與黃紹庭，及國民黨立委陳玉珍，僅勝過前高雄市民政局長曹桓榮。他並質疑這種低劣的操作手法，背後動機怎不豈人疑竇？

何啟聖指出，秘書長黃健庭曾在7日與高雄市議員座談並舉行「假投票」，會議中支持張亞中為最高，「可能是第一名的張亞中，不是黨中央屬意的人選，因此黃健庭會後隨即表示，要另做『參考式』民調，請注意，接下來要做的民調仍僅是『參考』而已」。他批，桃園風暴看來並沒讓黨中央受到教訓，黨中央為橫柴入灶，強推自己屬意人選，又再引發苗栗、新竹紛亂。看來黨中央在高雄還是要以自己的人選，而不顧民意、黨意，甚而社會的觀感。

何啟聖進一步批，黨中央這種手法非常拙劣，難道真的以為沒人看得出來嗎？這也太侮辱民眾的智商了。這樣的黨，能夠讓黨員信服？能得到選民支持？答案應該是悲觀的。最後他喊話「回頭吧，黨中央！適可而止，回頭是岸，不要再刷道德底線了！」