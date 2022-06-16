俄烏戰火結束遙遙無期，國際社會已在思考如何重建飽受砲火摧殘的烏克蘭。烏克蘭學者普塔認為台灣有機會參與重建，駐斯洛伐克代表李南陽也表達參與重建的意願。

斯洛伐克智庫「中歐亞洲研究中心」（CEIAS）今天舉辦研討會，邀請台灣和中歐學者探討俄烏戰爭對台灣和中東歐關係的影響。

「奧地利歐洲與安全政策研究所」（Austrian Institute for European and Security Policy）負責人查卡洛娃（Velina Tchakarova）表示，中俄兩國多年來在國際組織聯手，企圖架空西方主宰的國際秩序；根據兩國在戰前發表的聯合聲明，俄羅斯支持中國對台灣的立場，反之中國則支持俄羅斯恢復過去的勢力範圍。

她說，自從2014年併吞克里米亞半島（Crimea）以來，俄羅斯用了8年的時間備戰，思考如何規避西方的制裁；目前看來俄軍就算只占領烏克蘭東部也不會罷手，烏克蘭唯有靠西方軍援坦克等重型武器，才可能阻止俄國的擴張野心，歐洲也才有真正的和平。

身為地理和語言相近的鄰國，波蘭對烏克蘭遭俄軍侵略尤其感同身受。

波蘭亞捷隆大學（Jagiellonian University）助理教授陸安寧（Antonina Łuszczykiewicz）表示，波蘭在二戰後的重建經驗以及美國經援戰後西歐的「馬歇爾計畫」（Marshall Plan）都很值得烏克蘭參考，波蘭政府已著手邀請本國企業參與烏克蘭的重建。

不過，她強調，戰後的烏克蘭不可能永遠仰賴金援和貸款，必須自己努力站起來。

專精軍事和中國問題的烏克蘭學者普塔（Yurii Poita）表示，戰爭爆發以來，烏克蘭對中國的觀感顯著惡化，不再把中國當作朋友，因此他認為就算北京主動表態願協助重建，烏克蘭也不見得會接受。

普塔指出，烏克蘭普遍把台灣當成是創新的機會，他相信不論在經濟、高科技或國防領域，將來重建烏克蘭時台灣都有參與的機會。

國防安全研究院的學者李俊毅研判，由於戰爭結束後才支持烏克蘭會被罵虛偽，而且會被迫面對「一帶一路」在中東歐失敗的先例，北京不會參與烏克蘭的重建。

李南陽表示，台灣民眾對烏克蘭被侵略感同身受，他代表台灣表達參與重建烏克蘭的意願。

不過，由於過去少有往來，台灣對烏克蘭還很陌生，李俊毅建議中東歐各國可提供相關知識，協助台灣參與烏克蘭的重建。