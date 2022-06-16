共信-KY(6617)子公司台灣共信醫藥昨(15)日收到行政院農委會核准函，獲准執行以動物抗癌新藥GWA101治療動物(狗)黑色素瘤的田間試驗。共信醫藥指出，此項田間試驗是在2021年底正式向農委會提出申請，如今獲得准許，是一項重要的研發里程碑。

據規畫，這項田間試驗將在國內包含：台北市長青動物醫院、伊甸動物醫院、新北市中和左岸動物醫院及台中市泡泡動物醫院等多家知名動物醫院進行大約30~50個案例的治療試驗，估計將於2023年底完成試驗之後即可向農委會提出PTS動物抗癌新藥藥證。

共信-KY表示，依據美國寵物用品協會(American Pet Products Association)公布的2017~2018調查結果，美國飼養寵物的家庭多達8,460萬戶，其中大約有9,420萬隻貓、8,970萬隻狗。

而《2018年中國大陸寵物行業白皮書》中也指出，中國大陸現有7,355萬人養寵物，總計家犬數量達5,058萬隻、貓則是4,064萬隻，造就寵物市場的保健及治療商機龐大。

據市場調查公司Global Market Insights Inc.在2021年12月出版的市場分析調查報告指出，估計寵物癌症治療市場從2021年至2027年期間的複合年增長率將超過10.1%。淋巴瘤、肥大細胞癌、黑色素瘤和肉瘤等癌症不斷增加是推動寵物癌症治療市場成長的最重要原因。