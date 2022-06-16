一名人妻表示，自己一個月月薪是2萬5千元，先生則是9萬8千元，家裡的房貸、開銷都由先生負擔，她希望先生能將剩餘的錢交給她保管，但遭先生拒絕，讓她懷疑先生在外養小三，文章引發網友抨擊，「妳要不要重新看一次自己寫了什麼？」

原PO昨（15）日於臉書社團《靠北老公2.0》指出，先生月薪為9萬8千元，自己則是2萬5千元，每個月的房貸2萬5千元及家庭開銷4萬7千元皆由先生負擔，先生身上還會剩約2萬3千元，她則是偶爾會拿出1萬元幫忙。

原PO表示，逢年過節包紅包給父母，也都是由先生薪水支出，情人節等節慶也會包紅包給她，但她仍希望先生能將每個月剩餘的薪水給她保管，先生向她抗議表示，自己在外也有聚會、股票等花費。

原PO一聽氣炸，認為先生的公司有員工餐廳，除了下班買晚餐回家外，幾乎沒有花費，「每天給他200元夠花了吧？但先生怎樣也不妥協，身邊朋友幾乎都是把薪水上繳給老婆，是先生想養小三，才會吝嗇不給我嗎？」

貼文曝光後，引發大批網友撻伐，「先生願意承擔所有的開銷已經很棒了，剩餘的就讓他自己去規劃，若他是負責的人，相信這2萬多他也不可能隨便亂花費」、「妳要不要重新看一次自己寫了些什麼」、「妳才賺2萬5？」、「看到最後只覺得是一個沒有基本常識的女人」、「剩下2萬3是要找什麼小三？找阿姨比較快啦」、「離婚吧！你老公值得更好的」。