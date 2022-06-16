年底高雄市長國民黨要派誰，成政壇關注焦點。傳出一份國民黨中央所做黨內民調，共有7位人選放在民調中，結果國民黨智庫執行長柯志恩排名第一。由於柯曾說，若屆時民調勝出的是她，「那我認了」，故該民調結果引發熱議。此消息在網路掀起討論，不少藍營支持者表示驚訝，有人更悲傷直言派柯絕對贏不了「我真的忍不住哭了」。

根據《鏡周刊》報導，國民黨中央委託民調機構在6月11日至13日進行高雄市長黨內民調，共有7人選放在民調中，結果柯志恩排名第一、高雄市議員陳麗娜第二，其他依序為立委陳玉珍、高雄市議員黃紹庭、孫文學校總校長張亞中，國民黨中央委員孫建萍及高雄市民政局前局長曹桓榮居末。

柯志恩日前曾表示，若黨中央做一個全面、公正的民調，能夠反映高雄人的看法，說服有意參選者與被點名者，若屆時民調勝出的是她，「那我認了」。故此民調出爐後，柯的動向引發外界關注。

這份民調迅速在網路掀起討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「柯志恩真的是人才，只是不適合放在高雄，她真的應該放在都會區好好栽培」、「派柯去高雄是浪費人才，不要害死人好嗎？」「這到底是在抬舉人還是在陷害人？」「柯志恩外型亮麗又學者氣息，不適合高雄選區，穩輸啦」、「沒有放川伯在內的民調都不算真的！」「看到藍營這樣我真的忍不住哭了，明明有最強人選不去努力，偏偏推個不可能贏的」、「國民黨年底完了，身為忠貞黨員只能老淚縱橫」。