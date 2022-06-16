新竹市輪胎行晚間10時許大火，疑似有人受困呼喊「我們在後面」。（翻攝影片）

新竹市東大路正義輪胎行15日晚間發生火警，陳姓一家11口共有8人因來不及逃生，命喪火場，起因疑似為二兒子與母親為了洗碗吵架，便購買汽油縱火，但詳細原因仍待檢警釐清。事發至今，也有不少網友湧入該輪胎行的Google評論悼念，清一色全是5星好評。

回顧此起事故，新竹市東大路上正義輪胎行15日晚間10時許起火燃燒，伴隨著巨大爆炸聲響，因內存大量易燃物，兩層樓的鐵皮建物迅速延燒陷入火海，雖經消防緊急灌救，於1小時後控制火勢，但居住在該處的一家11口共有8人來不及逃生罹難。

根據初步釐清，疑為陳男15日晚間與母親因洗碗發生衝突，母子口角後，陳男衝出屋外購買汽油，返家後直奔2樓住處淋灑並點火。事故罹難者包括，陳姓男子的母親、妻子、大姑、1名姊妹以及4名孩童共8人，陳父因事發當時人在1樓，才得以緊急逃生，大兒子則因擔任軍職而人在部隊中，逃過死劫。

新竹輪胎行8死縱火慘案，涉嫌縱火的小兒子（綠衣者）在家中淋灑汽油點火後，隨即逃離現場，逃出火場過程中因手臂燒傷，在救護車上接受治療。(戴志揚翻攝)

失火消息曝光後，不少網友湧入正義輪胎行的Google評論悼念，有網友先行替業主將店家狀態改為「永久停業」，實際上瀏覽輪胎行的評論，清一色全是5顆星，顧客全在讚嘆老闆手藝好又親切，且收費實惠，「特地上來推薦，老闆人正氣有一說一，來這裡不會被盤」、「老闆真的服務超好，科學園區爆胎卡到下班時段，一通電話老闆不二話就過來了，真的超謝謝老闆」，不少網友都對火災消息感到遺憾，盼望老闆能節哀順變。

正義輪胎行的Google評論上清一色都是5星好評，稱讚老闆手藝好、收費公道。（翻攝自Google Maps）