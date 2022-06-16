2016年男子翁仁賢在除夕夜晚間，趁家人在桃園龍潭三合院老家圍爐吃年夜飯時，燒死6名至親，2019年最高法院認定他直接故意殺人且無悔意，判死定讞，行政院長蘇貞昌在立法院答詢時還斥責翁「罪惡天地不容」，隔年法務部將翁仁賢執行死刑槍決，甚至死後沒有家人願意替他收屍。

翁仁賢因與家人關係不好，他趁一家16口圍爐吃飯時，朝團圓桌潑汽油並點燃打火機縱火，活活燒死行動不便的八旬老父母、姪媳和姪子、姪女等6名親友。

歷審都將翁判處死刑，台灣高等法院院更一審開庭時，他不僅對媒體比中指，還嗆法官要多讀點書，甚至恐嚇要追殺哥哥；死者家屬則強調，對他 們來說每次開庭都是傷害，請求法官判死，並盡速槍決伏法。

2019年7月最高法院審結，認定翁手段極為殘忍毒辣，導致6名親友不幸慘死，且死狀淒慘，令人不忍卒睹，他自始都無悔悟之心，犯後言詞仍充滿報復之意，且經鑑定認為他已難再教化或有回歸社會的可能性，判處死刑定讞。2020年4月1日翁仁賢遭執行死刑。