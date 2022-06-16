國泰金(2882)旗下國泰世華銀行香港分行與香港品質保證局(Hong Kong Quality Assurance Agency, HKQAA)簽署合作備忘錄(MOU)，深化雙方在綠色金融業務上的推廣及合作範疇，協助銀行客戶打造合適的ESG融資方案，推動香港分行ESG融資業務。

香港品質保證局為國際間綠色融資及永續連結貸款認證機構，針對品質、環境、安全、衛生、社會以及其他管理體系，提供大中華企業第三方認證服務，目前已有多間國際銀行與其簽署合作協議，包含新加坡大華銀行、日本三井住友銀行、英國渣打銀行等跨國大型金融機構。

國泰世華銀行香港分行與香港品質保證局簽署合作備忘錄後，未來在推動永續績效連結貸款(SLL)、永續績效連結債券(SLB)等綠色金融融資產品，以及承作大中華客戶綠色和永續績效連結貸款時，香港品質保證局將提供第三方永續表現認證服務，確保申請相關服務企業符合國際標準，推動國泰世華在大中華地區的ESG業務。

近兩年，國泰世華銀行香港分行持續推廣綠色金融業務，除參與大陸綠能企業聯貸案，亦與大陸、香港兩地大型上市公司建立綠色融資業務往來，產業擴及地產、紡織、醫藥等領域。今年4月，國泰世華銀行亦承作台灣封測大廠矽品精密的永續績效連結貸款(SLL)，未來將檢視其溫室氣體排放、水資源管理、廢棄物處理及其他ESG指標，提供達標優惠利率減碼，為推動ESG融資的指標案例。