大鑫資訊進口之富樂快篩被查出有黑心商品混充事件，國民黨發言人白喬茵今（16）日凌晨在臉書貼出數張照片，透露收到匿名人士提供的衛福部簽收單，結果發現早在5月13日就已經有人提醒衛福部富樂快篩有疑慮，但衛福部卻還是讓相關貨物進入台灣，質疑衛福部「閱讀能力有問題、與病毒共存擺爛到底、利益勾結一起賺一起閉嘴？」

白喬茵今日凌晨在臉書透露，睡覺前收到匿名人士提供的衛福部簽收單，內容指出衛福部在5月13日簽收了一份公文，醫優科技公司提醒富樂快篩產品有疑慮，基於民眾健康問題向衛福部示警，希望衛福部撤銷相關專案進口核准，避免偽冒產品流入市面，影響消費者權益及防疫公共衛生安全。

白喬茵質疑，「衛福部是沒人上班還是機器人代簽？」明明收到公文示警富樂快篩不能賣，但卻還是讓大鑫科技無所阻礙的賣了1個月之久，甚至還獲得2.4億劑的政府專案，「如果沒有被台中市政府發現瑕疵緊急示警，還打算繼續用狸貓換太子的詐術欺騙國人多久？」

白喬茵不解，食藥署給的快篩EUA為何會爭議不斷？台灣大型醫材商為何總輪不到代理機會？她認為，台灣明明有許多醫材商，但衛福部卻屢屢讓小吃店、文具行等接到上億元的快篩標案，「難道這些小店的訊息能力遠遠強過在業界長期走跳的資深醫材商嗎？還是說你看到的這些小店負責人都只是掛名的人頭而已？我想，這才是真正的鬼故事。」

白喬茵說，「金額太龐大、劇情太誇張，我只想得出衛福部這三種可能：閱讀能力有問題、與病毒共存擺爛到底、利益勾結一起賺一起閉嘴？」