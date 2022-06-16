小編今天（16日）精選5件不可不知的國內外財經大事。美國眾議院通過「2022年海運改革法案」（OSRA），國內本土法人機構考量全球總經風險增溫，全球貿易量成長趨緩與美國海運改革實施將影響運價，調降長榮及陽明在今、明兩年獲利預估及目標價，長榮維持買進評等，陽明調整為增加持股評等。

【1】美國通過海運改革法 長榮、陽明目標價 應聲下降

國內本土法人機構認為，最新的海運改革法案實施後的變化將推升海運業風險，海運業者將更難拒絕承載從美國出口的貨物。

法人估長榮今年及2023年EPS為77.06元及74.08元，比原先估算調降4％左右，目標價從208元，降至180元；陽明估今年及2023年EPS達67.51元及65.83元，目標價從188元降至148元。

【2】一招砍高運價 塞港有解

美國眾議院13日通過《2022年海運改革法案》（OSRA）以強化航運監管，美國總統拜登表示迫不及待將其簽署成法。這是美國航運法規1998年以來最重大改革，零售商與農產托運人樂見其成，認為此法有助於緩解港口壅塞與降低運輸成本。

【3】台積電等16檔今除息 指數蒸發30點

證交所指出，台股集中市場16日共有16檔個股除息，其中，台積電（2330）發行市值將減少約713億元，指數估計將因除息而蒸發23.13點，合計16檔除息股，共將減少市值占發行量加權股價指數約30.25點。

【4】入境檢疫3＋4 長榮航訂票暴增 北美線超夯

長榮航總經理孫嘉明15日表示，入境檢疫天數調整為3＋4政策後，旅客訂位暴增，北美航線更是紅不讓，但受限每周入境上限僅2.5萬人的規定，開放第一天長榮航額度就賣完了，盼未來每周入境人數上限能排除本國人，避免國人無法如期入境。

【5】Fed續升息 日圓貶勢恐難停

日圓現鈔換匯量激增五倍，台銀備好130億日圓庫存量應戰。日圓現鈔提領熱潮有增無減，根據台銀內部統計，自從6月初以來，每天的日圓現鈔提領量，都是過去的四、五倍，為此，台銀對內部庫存量嚴陣以待，現在每天都備妥120～130億日圓的庫存量應戰。