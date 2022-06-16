臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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本土疫情持續延燒，甚至連中央流行疫情指揮中心官員也陸續確診，引發民眾擔憂。總統蔡英文昨日（15）在臉書發文表示，「入境居家檢疫3+4天」制度已上路，呼籲民眾面對疫情應「持續戒慎不恐慌」，強調政府在兼顧台灣與國際間交流，以及國內醫療量能下推動新制。網友灌爆此文，有人更留言「很多官員都走了！」獲得大批網友按讚。

蔡英文昨日在臉書發文表示，「入境居家檢疫3+4天，今天上路！」蔡強調，面對疫情，我們持續戒慎不恐慌，在兼顧台灣與國際間交流，以及國內醫療量能，推動入境居家檢疫3+4天上路。

蔡英文指出，新制度規範如下：

1、入境日為第0天，進行3天居家檢疫，檢疫期滿後接續4天自主防疫。

2、入境人數總量管制，初期以每週2.5萬人次為原則。

3、目前邊境仍有2道防線，包含登機提供2日內PCR檢測陰性報告，以及抵台後要進行唾液篩檢，做好把關。

此文湧入超過2400則留言，幾乎一面倒批評聲浪，網友紛紛表示：「很多官員都走了！」、「大家上路啦」、「大家這幾年辛苦了，一起團結，送民進黨上路」、「是嫌醫護不夠忙，人口數降得不夠快？疫情仍處在高峰期，再加上新種病毒來勢洶洶，在這個時候大開國門，放寬管制，我已經不知要用什麼形容詞來形容」、「持續戒慎但非常恐慌！總統可以到人間看一下嗎？」「五歲以下小孩+老人+每天>100死亡人口，繼續放給家長擔心嗎？」