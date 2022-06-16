許多人可能有類似習慣，停妥機車後就將安全帽放在坐墊上，或是採買後的提袋就吊在機車掛鉤上，輕鬆又方便。高雄一名63歲、居無定所的王姓男子就是針對人性弱點，看準民眾隨手將裝有日用品的塑膠袋或安全帽放在機車上的時候順手牽羊，讓人恨得牙癢癢的。高雄鼓山分局日前獲報在瑞豐夜市附近陸續有民眾車上物品遭竊後，很快就鎖定每次都穿著亮綠色拖鞋犯案的竊嫌進行查緝。日前受理報案的員警巡邏時眼尖發現竊嫌行蹤，經比對確認無誤後依法送辦。

鼓山分局龍華派出所在5月份陸續接獲民眾報案，指稱放在機車上的物品遭竊，地點都圍繞在瑞豐夜市周邊，警方接獲報案統計共有4起，其中2起安全帽遭竊，另2起都是吊在機車掛勾的菜餚、飲料及民生用品等被拿走。員警調查發現竊嫌都是利用晚間人來人往的時段隨機尋找目標，行竊得手後就快步跨越馬路離開，全程沒有使用任何交通工具，而且還會換裝來躲避警方查緝，以為天衣無縫，但是他每次作案穿的亮綠色拖鞋卻成了警方的重要線索。

高雄一名變裝竊賊專偷機車上物品 ，因為 「拖鞋太亮眼」露餡成警方破案關鍵。(蘇育宣翻攝)

6月14日晚間，員警在鼓山區中華一路停等紅燈時，發現一部機車騎上人行道，攔停後發現這名機車騎士身形與竊嫌相似，而且還穿著作案時的亮綠色拖鞋，雖然男子一開始否認犯行，但在員警出示做案影像後，讓他無從狡辯，隨後也在機車置物箱中起出行竊時的相關衣物。鼓山分局長蔡鴻文提醒，民生用品和食物雖然不是貴重物品，但卻是最不能或缺的一環，平白遭竊除了徒生困擾外，也容易讓人感到不安。警方維護治安責無旁貸，也請市民朋友能夠妥善保管隨身物品，避免成為宵小眼中的羔羊。