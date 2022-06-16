男星曹格和造型師辣妻吳速玲結婚14年，共同養育1對兒女，近來屢屢傳出婚變傳聞，後來更曾在內湖餐廳鬧事，又因和妻子吵架在社群失控暴走，這幾天更被爆料分居3個月，辣妻還帶著小孩搬家，為此夫妻倆始終未正面回應，15日曹格晚間更新搭機照片，才終於回應網友關於家人的留言。

在婚變傳聞中，曹格1個人住在內湖工作室，是因為在2017年診斷出躁鬱症，自覺可能會給家人帶來困擾，才會只和領養的流浪狗一起生活，至於吳速玲則是和兒女住在台北天母豪宅中，近來才又被《鏡週刊》直擊返回先前住家不同處，不過其實曹格母親節等重要場合，其實也都曾露面合體最愛的家人們。

曹格在15日曬出一張搭機自拍圖，頂著滿頭亂髮拍照，PO文寫到：「原來我們都是人，我以為我是狗狗哈哈哈」貼文一出，歌迷都很期待他能重返舞台，不過這段話似乎是意有所指。當有網友問到「你那麼帥怎樣會是狗狗呢」他便回應「狗狗心美很多」惹來粉絲高喊加油，卻暗酸「 不用………别人放油就好了」話裡藏著尖銳的刺。

另一方面，網友十分關心他的婚姻現況，祝福曹格留言「幸福美滿一家人」；在曹格看見後，絲毫不避諱直回「of course(當然)」；至於辣妻吳速玲，則完全懶理婚變謠言，照常在社群分享生活，15日聊到手指與膝蓋腫脹，原以為是痛風症狀，害得她以為得忌口海鮮等食品，所幸經過健康檢查僅只是虛驚一場。