經過大火後，2樓層的輪胎行鐵皮屋已燒到只剩空殼。（民眾提供／陳育賢新竹傳）

新竹市消防局鑑識人員、工作人員今天一大早就到火場調查並清理善後。（陳育賢攝）

發生在16日凌晨的新竹市輪胎行火警8死慘案，據了解，陳姓男子在1樓縱火時，親母、妻子與3名不到10歲的孩子都在輪胎行內，陳嫌不但不顧妻小安危，縱火後還只自顧往外逃，結果造成媽媽、妹妹、嫂子、妻子、3名親生子女、1名姪兒慘死火窟。

此人間慘劇發生在昨晚10時許，位在新竹市東大路、中央路口1間開設超過20年的輪胎、汽修廠突然竄出大火，由於廠內都是輪胎、保養機等易燃物，火勢一發不可收拾，雖然消防局在半個多小時就將火勢撲滅，但最後仍造成4名大人、4名不到10歲的小孩命喪火場的慘劇。

據了解，火警發生前，輪胎行內已有爭吵聲，不久後就發生火警，當時疑因輪胎行老闆的二兒子陳姓男子遭父母指責、教訓，陳嫌竟就在輪胎行1樓大門內縱火。

由於輪胎行建物是2樓封閉式鐵皮屋，整座建物除了大門，都無其它出口，大火在大門附近竄出後，直接堵住唯一逃生口，當時在1樓往內逃的都毫無生還機會，因此唯二逃出火場的只有縱火的陳男跟父親。

而陳男縱火後仍留在現場，警方據報後立即將陳男壓制逮捕，經查其有詐欺、竊盜等前科。

消防局人員隨後清理火場，陸續找到其4大4小親人，經初步釐清，死者身分為縱火者的媽媽、妹妹、大嫂、妻子、3名親生兒女、姪兒等8人，另名生還者是在軍中服役、未住在家中的哥哥。詳細情形市警局與消防局將在9點舉行記者會統一說明。