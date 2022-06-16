拉脫維亞外交部長林克維奇斯拉（Edgars Rinkēvičs）週三接受CNN採訪時表示，歐洲領導人絕對不能因害怕激怒俄羅斯總統普丁而被嚇倒，國際社會不能向烏克蘭施壓做出讓步以結束戰爭，此番言論被認為是在針對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的「讓步說」。

馬克宏在6月初時表示: 「我們絕不能羞辱俄羅斯，如此在衝突結束後，我們才有可能透過外交手段尋求出口。我深信法國必能扮演居中調解的角色。」林克維奇斯拉在批評歐洲領導人雖沒有點名，但他說他指的是那些「不時公開表示不想看到普丁被羞辱，或要提供台階」的人。

他說這種做法「不合理」，他說歐洲許多領導人跟普丁談判都沒有結果，只有烏克蘭人能夠阻止俄羅斯的戰爭行為；將部分領土交予俄羅斯會奏效一段時間，但這不會變成對俄羅斯的威攝。

為了防止未來莫斯科可能的軍事侵略，他表示需要讓俄羅斯處於戰爭和經濟上無法發動軍事行動的狀態，也是制裁沒有辦法阻止現在的戰爭，但可以阻止未來的。

他表示歐洲盟國需要擴大戰時工業生產，並指出歐洲經歷20多年的軍隊縮減，但現在一下子突然需要非常多；而拉脫維亞也需要具體措施來防範與其接壤的俄羅斯與白俄羅斯，且要加強波羅的海的安全。