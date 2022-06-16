57歲前無綫及亞視新聞主播、現為有線新聞副總經理許方輝與亞視主播陳佩琳結婚多年，近日卻傳出偷吃疑雲。據港媒報導，許方輝被拍到上班時間外出，到天星小輪坐船約會，身邊還有一位穿著粉紫色上衣、身材曼妙的女子，許方輝公然和該女親暱擁抱，消息傳出後，被封為「新聞之花」的有線新聞主播廖淑怡被點名嫌疑最大，但她受訪喊冤稱真的不是她，且和許方輝沒私交。

事實上，57歲的許方輝過去就有偷吃疑雲，2013年他被爆出背著太太，和美女主播周嘉儀過從甚密長達18年，兩人被拍到爬山健行約會，最後一起到女方家過夜，而許方輝和小三約會後，周日又回到和元配陳佩琳的愛巢繼續當好好先生，但兩人互動明顯轉冷，全程許方輝還幾乎沒給太太好臉色看，只在與周嘉儀相處時才露出笑臉。

常穿紫色外套工作的廖淑怡被點名是小三，但她已經否認。（圖／取自《on.cc東網》）

之後許方輝與周嘉儀都被調職，女方被調開星期一到五的播報時段，最後黯然離開TVB，而許方輝卻是工作運變順遂，還直接空降成為有線新聞副總經理。據《東網》報導，近日許方輝又傳出和別的女子過從甚密，被網友目擊上班時間翹班約會，在遊艇上抱其他女子，對方還自然的將雙手纏繞在他腰上，關係不言而喻。

前亞視新聞主播陳佩琳和許方輝結婚多年。（圖／取自《on.cc東網》）

消息傳開後，每每上鏡頭總以招牌紫色外套現身的美女主播廖淑怡被對號入座嫌疑最大，媒體求證她本人，廖淑怡火速喊冤，解釋自己也有男友，不可能當小三搭上有婦之夫，她更強調自己只有上班時會穿紫色外套，平時私下打扮很休閒，不會放假時還穿著主播套裝，而消息爆發後，許方輝已經火速請假休息，致電求證他沒回應，有線電視台則回應說：「就相關報導，本公司不作任何回應及評論。」