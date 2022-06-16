健和興(3003)自結前5月每股稅前盈餘為3.65元，健和興表示，今年下半年營運可望延續往年趨勢比上半年好，全年業績可望挑戰歷年新高。

健和興自結5月合併營收4.51億元，月增13.89%，年增11.02%，為今年單月新高，亦是歷年同月新高，營業淨利為1億551萬元，較去年同月及上月分別成長5.34%及24.38%，單月稅前盈餘7039萬元，較去年同月及上月稅前淨利衰退，主要受美金貶值影響，認列外幣評價未實現損失4823萬元，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.45元；累計前5月合併營收達20.36億元，較去年同期成長9.37%，每股稅前盈餘為3.65元。

健和興近幾年朝綠能儲能及電動車產品布局，受惠各國基礎建設及智慧電網建置，綠能/儲能產品占健和興營收比重已達70%，與電動車/充電樁成為健和興營運成長兩大推手；目前健和興儲能產線為2條，為因應客戶需求，健和興於台灣及大陸兩個廠區增加設備擴大產能；健和興也計畫建置新廠，主要用於充電槍產線，預計第2季動工，明年第2季完成。

健和興預估，2022年到2023年資本支出將達5億元。