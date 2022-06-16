疫情期間，不少人選擇各種營養素保養品來強化體能，維生素C、D與多種微量元素都是熱門選項。除了各種錠劑、膠囊劑型之外，丟在水裡就會噼啵冒泡的發泡型錠劑，也相當受到歡迎。營養師提醒，服用各種補充營養品除了依照正確指示與適度不過量之外，也要注意錠劑是否適合自己體質，像是有腎臟病、高血壓與心血管疾病者，就要格外慎選發泡錠，以免無意間攝取了過多「鈉」。

微笑藥師廖偉呈解釋，發泡錠之所以一遇到水或酸性物質就會發泡崩解的原因，是因為其中主要的賦形劑，就是俗稱小蘇打的碳酸氫鈉，含有鈉的成分。

●腎功能缺損或具心血管疾病、日常重口味者 需謹慎使用發泡錠

一般而言，市售發泡錠或發泡飲產品中，每一錠的鈉含量約280毫克，約佔成人每日鈉建議量的1/8，廖偉呈藥師強調，一般人服用過多就容易水腫，對於腎臟病與高血壓患者以及平日愛吃重口味的民眾來說，更需要謹慎使用。

●錠劑務必完全溶解再喝 勿用密閉容器搖晃沖泡

除此之外，發泡錠因為具有崩解、溶解及大量發泡的特性，因此在調配使用時也需要特別注意：

1.容器選擇：

建議以一般寬口、長型玻璃杯為主，以免發泡時溢流。也不可以保溫瓶等密閉容器加以搖晃，否則恐造成開啟時氣體爆衝。

2.沖泡方式：

.維生素Ｃ以室溫水或40℃左右溫水浸泡即可，勿使用冰水、熱水、茶飲、奶類等飲品。

.待溶解後可稍事攪拌，務必要讓錠劑完全溶解，不要吞服沒有溶解的殘餘錠劑。

3.保存方式：

已開封的錠劑須保存於室溫陰涼、乾燥處，一旦出現氧化或吸濕，顏色外觀與新品比較會顯得更為暗沈；並可能有不良氣味或黏著結塊的情形發生，即使未過保存期限也不宜再使用。