美國聯邦參議員盧比歐今天提法案，禁止美國出口石油至中國。他表示，油價飆升時代，美國卻每天出口50萬桶石油至中國，他的法案將確保美國優先照顧國內消費者，非種族滅絕政權。

由於俄羅斯入侵烏克蘭等因素，國際油價攀升，全美平均汽油價格近日升破每加侖5美元，創歷史新高。為減緩高油價帶來的政治壓力，美國總統拜登（Joe Biden）14日致函主要石油公司，呼籲他們拿出「立即作為」，增加生產量。

但共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）與史考特（Rick Scott）認為，美國首先該做的是禁止石油出口至中國，兩人因此連袂提出「中國石油出口禁止法案」（China Oil Export Prohibition Act）。

盧比歐今天發布新聞稿表示，全美油價飆升，但拜登政府卻每天允許50萬桶石油出口至中國，「讓人無法接受」。

盧比歐強調，美國必須提高石油產量，也應優先照顧國內消費者，而非把石油送給遠在世界另一端的種族滅絕政權。

史考特呼應表示，在國內消費者每加侖汽油要付超過5美元之際，美國卻持續出口石油至共產中國，荒謬至極。

史考特說，光是今年前3個月，美國就出口近5200萬桶石油至中國。與此同時，美國家庭卻需面對油價飆漲，被迫在加油及餵飽孩子之間做出選擇。他指出：「必須將美國人民擺在共產中國之前，我呼籲同仁支持這部好法案。」