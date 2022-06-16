女星張鈞甯擁有高學歷和亮麗外型，給外界留下知性優雅的形象，不少人持續關注她的感情世界，先前她與邱澤因拍戲傳出誹聞，高EQ回應「感謝抬愛」，之後邱澤與女星許瑋甯閃婚，張鈞甯沒有再傳出任何感情的動向，近日在拍戲的她被狗仔直擊和小鮮肉男星一同吃飯，私下關係曝光。

據悉近日張鈞甯和許光漢一同前往海南陵水，是為了拍攝電影《看不見的客人》，該劇改編西班牙懸疑電影，導演是來自香港的葉偉民，網傳其他主演有尹正、惠英紅等人，卡司陣容強大，目前已經開機一個月。不過有八卦媒體直擊張鈞甯和許光漢在某餐廳一起吃飯，當天張鈞甯穿著寬鬆的白色襯衫，打扮休閒，帶著助理和許光漢會面，期間許光漢與助理們出來找廁所，路上有說有笑，顯然心情不錯，不久張鈞甯也與助理走出餐廳，之後兩人又一同出門，他們同行還隔著兩個人的距離，有意避免被媒體拍到近距離的照片。

之後兩人進入一家紅酒店挑選，結帳時許光漢伸手拍了拍張鈞甯的肩膀，示意由自己買單，聚餐結束後許光漢與張鈞甯在路邊聊得相當開心，還親暱的推著張鈞甯往停車處走，兩人關係十分融洽。由於此聚餐沒有其他劇組人員，只有張鈞甯和許光漢兩人以及他們的助理，顯然是他們私下約出來吃飯，讓網友感到好奇「他們在一起了嗎？」，隨即就有網友幫忙澄清只是一起拍戲的好友聚餐，高顏值的組合也讓不少人敲碗「在一起」。