中央宣佈兒童疫苗接種時程縮短為四週，台中市政府隨即啟動「兒童疫苗2.0計畫」。（台中市政府提供）

中央宣佈兒童疫苗接種時程縮短為四週，台中市政府隨即啟動「兒童疫苗2.0計畫」，率先於6月18、19日擇定台中市各行政區共29校開設「校園兒童疫苗快打站」。副市長令狐榮達表示，各國小、幼兒園啟動造冊與意願調查，為符合資格的6至11歲兒童施打第二劑莫德納，預估單日約可施打2萬9000人。

教育局表示，此次接種對象為5月21日(含)前完成接種第一劑兒童莫德納疫苗的6至11歲兒童，統計符合資格人數有2萬8624人，市府考量學生人數、施打距離及適合空間等，決議於各行政區共29校開設「校園兒童疫苗快打站」，預計服務時間是6月18日上午9時至下午4時，每站每日約可施打1000人，單日共可施打約2萬9000人，各站將視各校或各幼兒園回報人數，彈性調整開站時間及決定6月19日開站與否，各校實際開站時間將於6月17日下午於教育局網頁公告。

每位兒童可由1位完整接種3劑Covid-19疫苗且滿14天的家長陪同，當天攜帶健保卡、小黃卡及意願書前往快打站接種。未就學或未能預先向子女就讀學校報名的家長，當天也可於各快打站開站時間內為學童現場報名並接種；另12歲以上孩童施打劑量為成人劑量，間隔週數與6至11歲孩童不同，因此12歲以上孩童此次依規不能施打，提醒家長注意。

教育局說，此次「校園兒童疫苗快打站」包括中西區忠孝、東區進德、南區國光、北區雙十國中、西屯區泰安、南屯區惠文、北屯區東山高中及松竹、豐原區豐原、大里區瑞城、太平區太平國中、清水區清水、沙鹿區北勢、大甲區順天、東勢區東勢、梧棲區中正、烏日區烏日、神岡區圳堵、和平區和平、石岡區土牛、大肚區大肚、大雅區大雅國中、后里區后綜高中、霧峰區霧峰、潭子區潭子、龍井區龍泉、外埔區大甲高工、大安區大安國中、新社區新社國小等。

教育局強調，因兒童接種疫苗時間不同，後續還有已接種第一劑莫德納的兒童，包括7159人將於6月18日至6月24日期間滿四週、1288人將於6月25日至7月1日期間滿四週，116人於7月2日至7月8日期間滿四週。