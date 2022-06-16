台灣時間16日凌晨2時，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布一口氣升息3碼（0.75個百分點），此為1994年以來最大單次利率升幅，藉此展現對抗通膨的決心。Fed主席鮑威爾指出，下個月可能將再升息2碼或3碼，但也強調「升息3碼不會成為常態」，美國股市聞訊上漲慶賀。法人認為，3Q金融市場上演「四重奏」，保守型投資人宜觀望、提高現金水位；並留意通膨和能源價格走勢。

康和投顧總經理黃詣庭表示，目前手中持有股票型基金或多單投資人還是建議減碼或是空手，待CPI數據見到下滑再進場，短線波動加劇，保守型投資人建議先觀望，提高現金水位。

就通膨面而言，主要由食物、能源及房地產驅動，並且毫無減少跡象，另外二手車市場已經顯示出疲軟，零售市場方面，值得注意的是Target，庫存水位過高，由於食物和能源價格上漲，家庭可支配購買量減少，被視為是通膨上升潛在訊號。能源價格方面，特別是天然氣及石化燃料方面，很難相信6月份會見到舒緩，因此將影響市場波動。

而富蘭克林證券投顧指出，預期第三季金融市場將上演「四重奏」，包括重新檢視基本面(經濟放緩或衰退、中國解封進展和經濟回溫速度、通膨是否觸頂及放緩速度)、重新調整政策路徑(聯準會升息速度/中國防疫及監管)、資產評價重新校準(是否超跌)及資金重新輪動。儘管眾多變數猶存，但隨著市場情緒已偏悲觀，股債資產評價面大幅調整後回歸合理甚至便宜水準，有助收斂下檔風險，若經濟基本面稍有優於預期、或是拜登政府採取調降對中國加徵關稅等具體措施緩解通膨壓力，隨時有機會帶動市場反彈。