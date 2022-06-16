國民黨遲未確定高雄市長人選，但昨(15日)有媒體曝光一份藍營黨內高雄市長人選民調，以智庫執行長柯志恩排名第一，孫文學校總校長張亞中為第五。對於該份民調，高雄市議員黃紹庭今(16日)直言，「這排名蠻出乎我意料，跟我在地方上聽到的有落差」。

根據《鏡週刊》15日報導，該份民調為黨中央委託民調機構在11日至13日期間，進行國民黨高雄市長民調，以柯志恩排名第一，其次是議員陳麗娜、立委陳玉珍、議員黃紹庭，以及張亞中，另還有中央委員孫建萍與前民政局長曹桓榮居末。

對此，黃紹庭在廣播節目《千秋萬事》中表示，「你問我過程怎麼回事，我還真不知道怎麼解釋，有一點丈二金剛，完全不知道這東西從哪裡來，我也是昨天早上有聽說」，但一直到今天，過了24小時，黨中央跟地方黨部也都沒出來解釋這份民調，讓人家一直處在不知道的狀況。

黃紹庭認為，黨中央如果在高雄想做類初選民調，應該要很周延，不至於做大張旗鼓、公開的初選，但是至少要把要列入民調的人找來，大家要知道民調要問的題目、委託哪幾家機構、當事人派人在現場聽整個民調反應，這才是完整的科學民調。

黃紹庭指出，以昨天忽然冒出來的民調結果，也沒數字，只有排名，黨中央應該要有更多解釋，才能夠平息大家很多的懷疑，否則到底會不會變桃園、苗栗2.0真的不知道。

黃紹庭也談到，「這排名蠻出乎我意料」；節目主持人王淺秋追問「最讓你出乎意料的是什麼?」他笑回，「我覺得跟我在地方上聽到的有落差！」，還是希望民調既然被公布，黨部還是要出來公開講，或是私下找當事人做溝通了解。