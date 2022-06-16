新竹市東大路輪胎行昨天深夜發生嚴重縱火死傷慘案，同住在東大路的陳姓一家祖孫3代，因屋主二兒子為了洗碗問題與母親爭吵，竟憤而外出買汽油縱火，造成全家8死慘劇震撼整個社會，新竹市長林志堅也在第一時間在臉書上公布救災狀況與案情，不少市民及網友紛紛在下留言表示，「令人悲痛，死者都是縱火的至親！縱火的太可惡死刑都不夠。」

新竹市長林智堅在縱火案發生後，立刻趕赴現場關切，同時在臉書上P0文表示，「今天深夜發生了一起讓人痛心的火災。夜間10點，東大路一段與中央路口發生二級火警，我們立即出動25輛救災、救護車輛，並派遣超過160位消防、警察、義消同仁展開搶救行動。初步了解火警成因，疑為家庭爭吵所釀成的憾事，檢警皆已到現場指揮，全案朝縱火刑事案件偵辦。我已責成市政府相關局處，務必要第一時間支援家屬安置與後續的生活支持，並全力協助安排喪葬事宜。」

新竹一家輪胎行孽遭屋主二兒子縱火燒死8人，包含母親與妻兒，讓 民眾痛罵「家人無辜」，死刑都不夠，市長林智堅也在第一時間趕到現場關切。(翻攝自林智堅臉書)

根據調查，屋主的二兒子陳男晚間與母親因洗碗發生衝突，母子口角後，陳男衝出屋外購買汽油，返家後直奔2樓住處播灑汽油點火，因火勢延燒太快，屋內8人無法逃生，釀成三代8人遭惡火吞噬成焦屍。

當時在屋裡的成員包括陳男的母親、妻子、大姑、1名姊妹以及4名孩童（分別是1歲、4歲、7歲及10歲）8人都受困2樓來不及逃出火場。

不少市民聞及網友聞訊，紛紛在臉書上留言表示，「這樣的人真的活得下去嗎 一次燒死身邊最親的人」、「太可惡了，小孩子是無辜的」、「自己的親人。怎麼下的了手。可憐的小孩。」、「縱火犯不能輕饒」、「政府不願意槍斃這孽子至少關他一輩子吧」。