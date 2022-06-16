周三美股主要指數強勁反彈，標普500指數終場勁揚近1.5%，結束其連跌5個交易日、創下1月初以來連跌最久的低迷走勢。以科技股為主的那斯達克指數收盤大漲2.5%。聯準會宣布升息75個基點（3碼），試圖在不導致經濟衰退的情況下對抗高漲的通膨，此決議符合市場預期。

聯準會本次決議創下自1994年以來幅度最大的一次升息，並預期未來幾個月美國經濟將放緩，失業率將攀升。

投資人對通膨飆升、借貸成本升高、經濟增長放緩和企業獲利前景越來越感擔憂，給今年以來的美股表現帶來壓力，標普500指數在本周一跌入熊市，較近期歷史收盤高點下跌逾20%。

美股在聯準會發布聲明後陷入震盪，但在央行主席鮑爾於會後發表言論後急速拉升。在記者會上，鮑爾表明在7月的下次會議上升息50個基點或75個基點都是最有可能的選項，但他不認為升息75個基點將成為常態。市場認為聯準會暗示7月會議可能再度升息3碼，展現出該央行將致力於抑制通膨的決心。

★主要指數

道瓊指數漲303.7點或1%，收在30,668.53點。

標普500指數漲54.51點或1.46%，為3,789.99點。

那斯達克指數漲270.81點或2.5%，為11,099.16點。

費城半導體指數漲47.7點或1.77%，收2,737.5點。

★消息

美國5月零售銷售額月減0.3%，遠不及市場預期的月增0.2%，並為今年以來首度下滑，因供應短缺和汽油價格屢創新高，汽車買氣銳減。排除汽車項目，5月零售銷售額較4月成長0.5%。4月零售銷售額從月增0.9%下修為月增0.7%。

聯準會周三宣布基準利率調升75個基點至介於1.5%至1.75%，創下28年來最大的升息幅度。根據決策官員最新的預測區間中值，到今年底聯邦基金指標利率估將升至3.4%，到2023年底升至近3.8%，到2024年底回落至3.4%。受升息影響，聯準會決策官員將2022年國內生產毛額（GDP）成長預測從3月預估的2.8%下修至1.7%，2023年GDP成長預測從2.2%下修至1.7%，並將2024年GDP成長預測從2%調降至1.9%。此外，聯準會將今年的通膨率預測從4.3%調升5.2%，但決策委員會預期通膨率將在2023年下降。

周三紐約期油收跌3.62美元或3.04%，為每桶115.31美元，盤中最低跌至114.6美元。倫敦布蘭特期油收跌2.7美元或2.2%，為每桶118.51美元，盤中最低跌至117.75美元。聯準會一舉升息75基點，引發對經濟和原油需求前景的擔憂。

美國各交易所成交量總計達134億股，高於過去20日均量（117.9億股）。(2-1)