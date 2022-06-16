新華社16日報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪15日在北京以視訊主持第十二次金磚國家安全事務高級代表會議，強調金磚國家始終秉持「開放、包容、合作、共贏」的金磚精神，堅定維護廣大開發中國家共同利益，將遵照五國領導人政治指引，為即將舉行的金磚國家領導人第十四次會晤做好各項準備。

楊潔篪表示，百年未有之大變局同世紀疫情相互疊加，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。面對重重風險挑戰，習近平提出了全球安全倡議，為破解當前全球安全困境貢獻了中國智慧，為構建持久和平和普遍安全的世界提供了重要遵循。

楊潔篪強調，金磚國家誕生於新興市場國家和開發中國家群體性崛起的歷史大潮之中，代表了世界格局和國際秩序演變調整的前進方向。要順應時代潮流，因應時代變局，為動盪的國際形勢注入更多穩定性和正能量。要踐行真正的多邊主義，努力實現共同安全；要統籌傳統和非傳統威脅，努力實現綜合安全；要宣導同舟共濟，努力實現合作安全；要統籌安全和發展，努力實現可持續安全。

會議審議了反恐和網路安全工作組工作，一致同意共同推動國際反恐合作和網路安全合作相關計畫和路線圖，維護聯合國在全球反恐事業中的中心協調作用，呼籲構建更加包容、有代表性和民主的全球互聯網治理體系。

南非總統府部長岡古貝爾、巴西總統府機構安全辦公室主任埃萊諾、俄羅斯聯邦安全會議祕書派特魯舍夫、印度國家安全顧問多瓦爾出席會議。各方就加強多邊主義和全球治理、應對國家安全新威脅新挑戰、加強和完善新疆域治理等重要問題深入交換意見，達成一系列共識。各方一致表示，願推動金磚國家領導人第十四次會晤取得豐碩成果。