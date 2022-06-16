國內14日新增2例40多歲男性確診解隔後突死亡，讓國健署前署長邱淑媞懷疑，台灣可能已出現MIS-A（成人多系統發炎症候群），台中榮總內科部副主任陳怡行指出，MIS-A病例診斷困難性高，且成人血栓機率比兒童高出5倍。

本土疫情延燒，近日出現10例兒童染疫康復出現MIS-C（多系統發炎症候群），昨天（15日）再增首例13歲青少年出現MIS-C，罹病年齡持續往上，國健署前署長邱淑媞懷疑14日宣布的2名40多歲確診死亡男子可能是出現成人多系統發炎症候群MIS-A，兩人都是在解隔離後去世，都沒有慢性病史，其中1名40多歲男子曾接種3劑疫苗，距離發病日8天死亡，經法醫相驗為心肺衰竭；另一人距離發病日14天死亡，因發燒、呼吸喘再次就醫，在轉院途中死亡。

MIS-A主要症狀有發燒、低血壓相關症狀、心臟功能低下、呼吸困難、腹瀉等5項，台中榮總內科部副主任陳怡行去年11月曾在疾管署線上研討會指出，相較於MIS-C，MIS-A病例不到半數有皮膚、黏膜症狀，診斷困難性較高，但成人出現心肌炎、心功能障礙比兒童多1倍，血栓更是比兒童多5倍。還會合併多重器官侵襲，像是心臟、肺臟、腎臟、神經系統、皮膚、眼睛、腸胃道等。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨解釋，美國曾分析212位MIS-A個案，平均年齡21歲，男性占7成，發病時間約確診後3周，而國內日前公布的2例死亡個案年齡都在40歲以上，從發病到死亡分別為8天和14天，皆未達3周，認為是MIS-A的機率沒那麼高，但不能完全排除，需進一步分析。