NBA賽季進入到最後總冠軍賽階段，不過在勇士與塞爾提克激戰同時，場外球員與球隊動態仍受到大量關注。日前湖人禁區大將安東尼戴維斯(Anthony Davis)在影片向外界透露了驚人消息，他表示自己從4月5日後就沒投過球，此話引來非議，而他或許受不了諸多謾罵，昨天立即出現在一位洛杉磯訓練員PO出的球館照當中。

前幾天戴維斯在Vlog影片露面，穿著休閒和朋友談天，他們拿起籃球，而當時戴維斯卻向旁人透露自己4月5號後就沒有投球了，這個日期正好是湖人於例行賽敗給太陽並無緣附加賽的時間，此外戴維斯更在休賽時與TikTok廚師傑沃(Jayvoo)合拍節目，開心吃著海鮮大餐，自己也幾度開啟知名電玩《GTA 5》直播，讓大家懷疑他是否放棄訓練了。

他因此受到不少批評，名嘴史密斯(Stephen A. Smith)就在節目裡狂噴說：「他三分命中率18%！！救命啊！！只有18%！！進不去季後賽就不練球了？！我TM不敢信，詹姆斯(LeBron James)是你的隊友，你都不練球？你TM應該天天練球！」而知名射手「大嘴」米勒(Reggie Miller)也說道：「他把這事說出來比實際去做還嚴重，詹姆斯應該為他感到沮喪！」

但頻頻被提到的詹姆斯不但沒怪他，反而跳出來為他說話，詹姆斯最近在IG發出一則影片，內容都是戴維斯的精采好球，影片長達1分多鐘，並配文寫說：「你若想曲解我的意思，我也不在乎，但我想到時他會提醒你他的本事在哪，連我自己都迫不及待看到了。」看來詹姆斯仍非常相信隊友，但部分網友們可沒有買單。