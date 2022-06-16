中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日確診，日前主動透露自己發燒3天，目前已經退燒，並按照醫囑使用口服抗病毒藥。台大醫院小兒感染科醫師李秉穎提醒，新冠肺炎重症平均在1周後出現，即使已經退燒，不代表完全脫離危險。

李秉穎今天接受廣播節目專訪，身兼ACIP預防接種小組召集人，是否有致電關心陳時中？他回答「沒有，大家都知道會互相關心，心靈上互相安慰就可以了。」並表示自己不太清楚陳時中的情形，只知道他發燒3天。

李秉穎提醒，新冠病毒感染平均在1周後發生重症，即使已經退燒、症狀減輕，還不代表完全脫離危險，要注意1周左右是否有突然惡化、肺炎情形，不過現在有抗病毒藥物，這個機率應該很低。

據媒體報導，陳時中使用的是口服抗病毒藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir）。李秉穎表示，65歲以上或有高風險因子的人，應在發病5天內使用抗病毒藥，減少重症發生，可以透過視訊開藥；一般會優先使用另一種抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid），但它和很多藥物有交互作用，例如部分高血脂藥物，如果沒法停用這些藥物，就會改用莫納皮拉韋。

近來我國邊境陸續攔截到BA.4、BA.5變異株境外移入個案，指揮中心昨表示將請ACIP討論，針對邊境防疫人員、防疫旅館人員施打第4劑疫苗。

李秉穎表示，BA.4、BA.5仍是Omicron亞型，代表變異程度不大，致病力和重症死亡率不一定會增加，持續觀察國際疫情即可。他強調，世界上有4種冠狀病毒，都是不斷突變，但不代表會變嚴重，還是一句老話，最終都會「感冒化」。

國內入境檢疫「3＋4」新規甫上路，如果新變異株威脅持續增加，是否需要再度緊縮？李秉穎認為不需要。他進一步說明，變異病毒雖然不停地改變外表，但內在不會變，人體的免疫系統設計很精良，雖然抗體可能被穿透而導致「突破性感染」，但T細胞仍可以辨識病毒，因此不容易造成重症。